Сигналы:

Покупка (все условия):

Линия RSI Price TDI выше линии Trade Signal TDI и линия Trade Signal TDI выше линии Market Base TDI

Линия Market Base TDI выше уровня входа в покупку

Линия RSI Price TDI ниже линии VolBand High

Линия RSI Price TDI ниже уровня выхода из покупки



Продажа (все условия):

Линия RSI Price TDI ниже линии Trade Signal TDI и линия Trade Signal TDI ниже линии Market Base TDI

Линия Market Base TDI ниже уровня входа в продажу

Линия RSI Price TDI выше линии VolBand Low

Линия RSI Price TDI выше уровня выхода из продажи