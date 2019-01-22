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Индикаторы

MTF_MCP_TDI_List - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3209
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair TDI Dashboard отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора Traders Dynamic Index (должен быть установлен и находиться в терминале в стандартной папке индикаторов) на выбранных таймфреймах заданных символов.

Имеет сорок шесть настраиваемых параметров:

  • RSI period - период расчёта RSI индикатора TDI
  • RSI applied price - цена расчёта RSI индикатора TDI
  • Volatility band period - период расчёта лент волатильности индикатора TDI
  • RSI smoothing period - период сглаживания RSI индикатора TDI
  • RSI smoothing method - метод сглаживания RSI индикатора TDI
  • Signal smoothing period - период сглаживания сигнальной линии индикатора TDI
  • Signal smoothing method - метод сглаживания сигнальной линии индикатора TDI
  • Overbought - уровень перекупленности индикатора TDI
  • Oversold - уровень перепроданности индикатора TDI

    Настройки торговых уровней индикатора TDI
  • TDI Buy entry level - уровень входа в покупку
  • TDI Sell entry level - уровень входа в продажу
  • TDI Buy exit level - уровень выхода из покупки
  • TDI Sell exit level - уровень выхода из продажи

    Настройки списка используемых символов и таймфреймов
  • Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
    Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки отображения панели
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: TDI Entry up direction color - цвет меток бычьего направления
  • Panel: TDI Entry down direction color - цвет меток медвежьего направления
  • Panel: TDI Neutral direction color - цвет нейтрального направления
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Сигналы:

Покупка (все условия):
Линия RSI Price TDI выше линии Trade Signal TDI и линия Trade Signal TDI выше линии Market Base TDI
Линия Market Base TDI выше уровня входа в покупку
Линия RSI Price TDI ниже линии VolBand High
Линия RSI Price TDI ниже уровня выхода из покупки

Продажа (все условия):
Линия RSI Price TDI ниже линии Trade Signal TDI и линия Trade Signal TDI ниже линии Market Base TDI
Линия Market Base TDI ниже уровня входа в продажу
Линия RSI Price TDI выше линии VolBand Low
Линия RSI Price TDI выше уровня выхода из продажи

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой

Рис.1. Multitimeframe Multi Currency Pair TDI Dashboard


Рис.2. Multitimeframe Multi Currency Pair TDI Dashboard + TDI

MA_Position_Overlay MA_Position_Overlay

Индикатор MA Position Overlay

MTF_MCP_Percentage_price_follower MTF_MCP_Percentage_price_follower

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Percentage Price Follower Dashboard

MTF_MCP_Multi_Indicator_List MTF_MCP_Multi_Indicator_List

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Multi Indicator Dashboard

MTF_MCP_Scanner MTF_MCP_Scanner

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Scanner Dashboard