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MTF_MCP_TDI_List - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair TDI Dashboard отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора Traders Dynamic Index (должен быть установлен и находиться в терминале в стандартной папке индикаторов) на выбранных таймфреймах заданных символов.
Имеет сорок шесть настраиваемых параметров:
- RSI period - период расчёта RSI индикатора TDI
- RSI applied price - цена расчёта RSI индикатора TDI
- Volatility band period - период расчёта лент волатильности индикатора TDI
- RSI smoothing period - период сглаживания RSI индикатора TDI
- RSI smoothing method - метод сглаживания RSI индикатора TDI
- Signal smoothing period - период сглаживания сигнальной линии индикатора TDI
- Signal smoothing method - метод сглаживания сигнальной линии индикатора TDI
- Overbought - уровень перекупленности индикатора TDI
- Oversold - уровень перепроданности индикатора TDI
Настройки торговых уровней индикатора TDI
- TDI Buy entry level - уровень входа в покупку
- TDI Sell entry level - уровень входа в продажу
- TDI Buy exit level - уровень выхода из покупки
- TDI Sell exit level - уровень выхода из продажи
Настройки списка используемых символов и таймфреймов
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: TDI Entry up direction color - цвет меток бычьего направления
- Panel: TDI Entry down direction color - цвет меток медвежьего направления
- Panel: TDI Neutral direction color - цвет нейтрального направления
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Сигналы:
Покупка (все условия):
Линия RSI Price TDI выше линии Trade Signal TDI и линия Trade Signal TDI выше линии Market Base TDI
Линия Market Base TDI выше уровня входа в покупку
Линия RSI Price TDI ниже линии VolBand High
Линия RSI Price TDI ниже уровня выхода из покупки
Продажа (все условия):
Линия RSI Price TDI ниже линии Trade Signal TDI и линия Trade Signal TDI ниже линии Market Base TDI
Линия Market Base TDI ниже уровня входа в продажу
Линия RSI Price TDI выше линии VolBand Low
Линия RSI Price TDI выше уровня выхода из продажи
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Рис.1. Multitimeframe Multi Currency Pair TDI Dashboard
Рис.2. Multitimeframe Multi Currency Pair TDI Dashboard + TDI
Индикатор MA Position OverlayMTF_MCP_Percentage_price_follower
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Percentage Price Follower Dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Multi Indicator DashboardMTF_MCP_Scanner
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Scanner Dashboard