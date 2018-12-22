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Percentage_Price_Follower - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Percentage Price Follower - аналог скользящей средней. Линия индикатора следует за ценой с заданной точностью отображения движения цены в процентах.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Type of following - тип следования
- Follows the price - следовать за ценой
- Follows the daily changes - следовать за дневными изменениями цены
- High-Low Range (Follows the price) - размер в процентах диапазона от High до Low для задания точности следования за ценой
- Open-Close Range (Follows the daily changes) - размер в процентах диапазона от Open до Close для задания точности следования за дневными изменениями
Рис.1. Percentage Price Follower. Точность повторения цены (следования за ценой) = 10%
Рис.2. Percentage Price Follower. Точность повторения цены (следования за ценой) = 25%
Percentage_Price_Follower_X_Pips_Channel
Индикатор Percentage Price Follower ChannelMTF_SAR
Индикатор Multitimeframe SAR
Net_Volume_Delta_Cumulative
Индикатор Net Volume Delta CumulativeNet_Volume_Delta
Индикатор Net Volume Delta