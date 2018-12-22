Индикатор Percentage Price Follower - аналог скользящей средней. Линия индикатора следует за ценой с заданной точностью отображения движения цены в процентах.

Имеет три настраиваемых параметра:

Type of following - тип следования

- тип следования Follows the price - следовать за ценой

- следовать за ценой

Follows the daily changes - следовать за дневными изменениями цены



- следовать за дневными изменениями цены High-Low Range (Follows the price) - размер в процентах диапазона от High до Low для задания точности следования за ценой

- размер в процентах диапазона от High до Low для задания точности следования за ценой Open-Close Range (Follows the daily changes) - размер в процентах диапазона от Open до Close для задания точности следования за дневными изменениями