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Индикаторы

Percentage_Price_Follower - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2248
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор Percentage Price Follower - аналог скользящей средней. Линия индикатора следует за ценой с заданной точностью отображения движения цены в процентах.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Type of following - тип следования
    • Follows the price - следовать за ценой
    • Follows the daily changes - следовать за дневными изменениями цены
  • High-Low Range (Follows the price) - размер в процентах диапазона от High до Low для задания точности следования за ценой
  • Open-Close Range (Follows the daily changes) - размер в процентах диапазона от Open до Close для задания точности следования за дневными изменениями

Рис.1. Percentage Price Follower. Точность повторения цены (следования за ценой) = 10%


Рис.2. Percentage Price Follower. Точность повторения цены (следования за ценой) = 25%


Percentage_Price_Follower_X_Pips_Channel Percentage_Price_Follower_X_Pips_Channel

Индикатор Percentage Price Follower Channel

MTF_SAR MTF_SAR

Индикатор Multitimeframe SAR

Net_Volume_Delta_Cumulative Net_Volume_Delta_Cumulative

Индикатор Net Volume Delta Cumulative

Net_Volume_Delta Net_Volume_Delta

Индикатор Net Volume Delta