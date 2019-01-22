Веса индикаторов:

Stochastic:

Если линия %K выше линии %D и %K ниже уровня перекупленности: score = +1

Если линия %K ниже линии %D и %K выше уровня перепроданности: score = -1

Если линия %K выше линии %D и %K выше уровня перекупленности: score = 0

Если линия %K ниже линии %D и %K ниже уровня перепроданности: score = 0



RSI:

Если RSI выше уровня покупки: score = +1

Если RSI ниже уровня продажи: score = -1

CCI:

Если CCI выше уровня покупки: score = +1

Если CCI ниже уровня продажи: score = -1

WPR:

WPR выше уровня покупки и ниже уровня перекупленности: score = +1

WPR ниже уровня продажи и выше уровня перепроданности: score = -1

WPR выше уровня покупки и и выше уровня перекупленности: score = 0

WPR ниже уровня продажи и и продажи уровня перепроданности: score = 0

Bulls and Bears Impulse:

Если Bulls and Bears Impulse больше нуля: score = +1

Если Bulls and Bears Impulse меньше нуля: score = -1

MACD:

Если MACD Main больше нуля: score = +1

Если MACD Main меньше нуля: score = -1

ADX, DMI

Если ADX выше уровня входа и +DI выше -DI: score = +1

Если ADX ниже уровня входа и -DI выше +DI: score = -1

StochasticRSI:

Если линия %K выше линии%D и %K ниже уровня перекупленности: score = +1

Если линия %K ниже линии%D и %K выше уровня перепроданности: score = -1

Если линия %K выше линии%D и %K выше уровня перекупленности: score = 0

Если линия %K ниже линии%D и %K ниже уровня перепроданности: score = 0



Скользящие средние: SMA и EMA

Если Close выше MA: score = +1

Если Close ниже MA: score = -1





Если общий вес выше +12, сигнал = Buy

Если общий вес выше +15, сигнал = Strong Buy

Если общий вес ниже -12, сигнал = Sell

Если общий вес ниже -15, сигнал = Strong Sell