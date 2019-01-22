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MTF_MCP_Multi_Indicator_List - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Multi Indicator Dashboard создана на основе стандартных индикаторов: Stochastic, ADX, WPR, RSI, CCI, MACD, шести простых и шести экспоненциальных скользящих средних и пользовательских индикаторов Bulls and Bears Impulse (рассчитывается индикатором самостоятельно) StochasticRSI (должен находиться в стандартной папке индикаторов в терминале).
Показывает на какой валютной паре есть тренд, в какую сторону, и сильный ли он.
Имеет семьдесят один настраиваемый параметр:
- Stochastic period %K - период расчёта линии %K Stochastic
- Stochactic period %D - период расчёта линии %D Stochastic
- Stochastic slowing - период расчёта замедления Stochastic
- Stochastic overbought - уровень перекупленности Stochastic
- Stochastic oversold - уровень перепроданности Stochastic
- RSI period - период расчёта RSI
- RSI Buy level - уровень покупок RSI
- RSI Sell level - уровень продаж RSI
- CCI period - период расчёта CCI
- CCI Buy level - уровень покупок CCI
- CCI Sell level - уровень продаж CCI
- WPR period - период расчёта WPR
- WPR Buy level - уровень покупок WPR
- WPR Sell level - уровень продаж WPR
- WPR overbought - уровень перекупленности WPR
- WPR oversold - уровень перепроданности WPR
- Bulls and Bears Impulse period - период расчёта индикатора Bulls and Bears Impulse
- MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA индикатора MACD
- MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA индикатора MACD
- MACD signal period - период расчёта сигнальной линии индикатора MACD
- ADX period - период расчёта ADX
- ADX entry level - уровень входа в сделку индикатора ADX
- StochasticRSI period %K - период расчёта линии %K индикатора StochasticRSI
- StochasticRSI period %D - период расчёта линии %D индикатора StochasticRSI
- StochasticRSI slowing - период расчёта замедления StochasticRSI
- StochasticRSI RSI period - период расчёта RSI индикатора StochasticRSI
- StochasticRSI overbought - уровень перекупленности StochasticRSI
- StochasticRSI oversold - уровень перепроданности StochasticRSI
- First SMA period - период расчёта первой SMA
- Second SMA period - период расчёта второй SMA
- Third SMA period - период расчёта третьей SMA
- Fourth SMA period - период расчёта четвёртой SMA
- Fifth SMA period - период расчёта пятой SMA
- Sixth SMA period - период расчёта шестой SMA
- First EMA period - период расчёта первой EMA
- Second EMA period - период расчёта второй EMA
- Third EMA period - период расчёта третьей EMA
- Fourth EMA period - период расчёта четвёртой EMA
- Fifth EMA period - период расчёта пятой EMA
- Sixth EMA period - период расчёта шестой EMA
- Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) -
список отображаемых символов. В качестве разделителя используется
запятая (при пустом значении отображаются данные текущего символа)
Настройки списка используемых таймфреймов:
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Up direction color - цвет данных при восходящем тренде
- Panel: Down direction color - цвет данных при нисходящем тренде
- Panel: Neutral direction color - цвет данных при отсутствии тренда
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Веса индикаторов:
Stochastic:
Если линия %K выше линии %D и %K ниже уровня перекупленности: score = +1
Если линия %K ниже линии %D и %K выше уровня перепроданности: score = -1
Если линия %K выше линии %D и %K выше уровня перекупленности: score = 0
Если линия %K ниже линии %D и %K ниже уровня перепроданности: score = 0
RSI:
Если RSI выше уровня покупки: score = +1
Если RSI ниже уровня продажи: score = -1
CCI:
Если CCI выше уровня покупки: score = +1
Если CCI ниже уровня продажи: score = -1
WPR:
WPR выше уровня покупки и ниже уровня перекупленности: score = +1
WPR ниже уровня продажи и выше уровня перепроданности: score = -1
WPR выше уровня покупки и и выше уровня перекупленности: score = 0
WPR ниже уровня продажи и и продажи уровня перепроданности: score = 0
Bulls and Bears Impulse:
Если Bulls and Bears Impulse больше нуля: score = +1
Если Bulls and Bears Impulse меньше нуля: score = -1
MACD:
Если MACD Main больше нуля: score = +1
Если MACD Main меньше нуля: score = -1
ADX, DMI
Если ADX выше уровня входа и +DI выше -DI: score = +1
Если ADX ниже уровня входа и -DI выше +DI: score = -1
StochasticRSI:
Если линия %K выше линии%D и %K ниже уровня перекупленности: score = +1
Если линия %K ниже линии%D и %K выше уровня перепроданности: score = -1
Если линия %K выше линии%D и %K выше уровня перекупленности: score = 0
Если линия %K ниже линии%D и %K ниже уровня перепроданности: score = 0
Скользящие средние: SMA и EMA
Если Close выше MA: score = +1
Если Close ниже MA: score = -1
Сигналы:
Если общий вес выше +12, сигнал = Buy
Если общий вес выше +15, сигнал = Strong Buy
Если общий вес ниже -12, сигнал = Sell
Если общий вес ниже -15, сигнал = Strong Sell
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair TDI DashboardMA_Position_Overlay
Индикатор MA Position Overlay
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Scanner DashboardMTF_MCP_VORTEX
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair VORTEX Dashboard