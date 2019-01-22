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Индикаторы

MTF_MCP_Multi_Indicator_List - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3908
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Multi Indicator Dashboard создана на основе стандартных индикаторов: Stochastic, ADX, WPR, RSI, CCI, MACD, шести простых и шести экспоненциальных скользящих средних и пользовательских индикаторов Bulls and Bears Impulse (рассчитывается индикатором самостоятельно) StochasticRSI (должен находиться в стандартной папке индикаторов в терминале).
Показывает на какой валютной паре есть тренд, в какую сторону, и сильный ли он.

Имеет семьдесят один настраиваемый параметр:

  • Stochastic period %K - период расчёта линии %K Stochastic
  • Stochactic period %D - период расчёта линии %D Stochastic
  • Stochastic slowing - период расчёта замедления Stochastic
  • Stochastic overbought - уровень перекупленности Stochastic
  • Stochastic oversold - уровень перепроданности Stochastic
  • RSI period - период расчёта RSI
  • RSI Buy level - уровень покупок RSI
  • RSI Sell level - уровень продаж RSI
  • CCI period - период расчёта CCI
  • CCI Buy level - уровень покупок CCI
  • CCI Sell level - уровень продаж CCI
  • WPR period - период расчёта WPR
  • WPR Buy level - уровень покупок WPR
  • WPR Sell level - уровень продаж WPR
  • WPR overbought - уровень перекупленности WPR
  • WPR oversold - уровень перепроданности WPR
  • Bulls and Bears Impulse period - период расчёта индикатора Bulls and Bears Impulse
  • MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA индикатора MACD
  • MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA индикатора MACD
  • MACD signal period - период расчёта сигнальной линии индикатора MACD
  • ADX period - период расчёта ADX
  • ADX entry level - уровень входа в сделку индикатора ADX
  • StochasticRSI period %K - период расчёта линии %K индикатора StochasticRSI
  • StochasticRSI period %D - период расчёта линии %D индикатора StochasticRSI
  • StochasticRSI slowing - период расчёта замедления StochasticRSI
  • StochasticRSI RSI period - период расчёта RSI индикатора StochasticRSI
  • StochasticRSI overbought - уровень перекупленности StochasticRSI
  • StochasticRSI oversold - уровень перепроданности StochasticRSI
  • First SMA period - период расчёта первой SMA
  • Second SMA period - период расчёта второй SMA
  • Third SMA period - период расчёта третьей SMA
  • Fourth SMA period - период расчёта четвёртой SMA
  • Fifth SMA period - период расчёта пятой SMA
  • Sixth SMA period - период расчёта шестой SMA
  • First EMA period - период расчёта первой EMA
  • Second EMA period - период расчёта второй EMA
  • Third EMA period - период расчёта третьей EMA
  • Fourth EMA period - период расчёта четвёртой EMA
  • Fifth EMA period - период расчёта пятой EMA
  • Sixth EMA period - период расчёта шестой EMA
  • Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая (при пустом значении отображаются данные текущего символа)

    Настройки списка используемых таймфреймов:
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки отображения панели
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: Up direction color - цвет данных при восходящем тренде
  • Panel: Down direction color - цвет данных при нисходящем тренде
  • Panel: Neutral direction color - цвет данных при отсутствии тренда
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Веса индикаторов:

Stochastic:
Если линия %K выше линии %D и %K ниже уровня перекупленности: score = +1
Если линия %K ниже линии %D и %K выше уровня перепроданности: score = -1
Если линия %K выше линии %D и %K выше уровня перекупленности: score = 0
Если линия %K ниже линии %D и %K ниже уровня перепроданности: score = 0

RSI:
Если RSI выше уровня покупки: score = +1
Если RSI ниже уровня продажи: score = -1

CCI:
Если CCI выше уровня покупки: score = +1
Если CCI ниже уровня продажи: score = -1

WPR:
WPR выше уровня покупки и ниже уровня перекупленности: score = +1
WPR ниже уровня продажи и выше уровня перепроданности: score = -1
WPR выше уровня покупки и и выше уровня перекупленности: score = 0
WPR ниже уровня продажи и и продажи уровня перепроданности: score = 0

Bulls and Bears Impulse:
Если Bulls and Bears Impulse больше нуля: score = +1
Если Bulls and Bears Impulse меньше нуля: score = -1

MACD:
Если MACD Main больше нуля: score = +1
Если MACD Main меньше нуля: score = -1

ADX, DMI
Если ADX выше уровня входа и +DI выше -DI: score = +1
Если ADX ниже уровня входа и -DI выше +DI: score = -1

StochasticRSI:
Если линия %K выше линии%D и %K ниже уровня перекупленности: score = +1
Если линия %K ниже линии%D и %K выше уровня перепроданности: score = -1
Если линия %K выше линии%D и %K выше уровня перекупленности: score = 0
Если линия %K ниже линии%D и %K ниже уровня перепроданности: score = 0

Скользящие средние: SMA и EMA
Если Close выше MA: score = +1
Если Close ниже MA: score = -1

Сигналы:

Если общий вес выше +12, сигнал = Buy
Если общий вес выше +15, сигнал = Strong Buy
Если общий вес ниже -12, сигнал = Sell
Если общий вес ниже -15, сигнал = Strong Sell

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой


MTF_MCP_TDI_List MTF_MCP_TDI_List

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair TDI Dashboard

MA_Position_Overlay MA_Position_Overlay

Индикатор MA Position Overlay

MTF_MCP_Scanner MTF_MCP_Scanner

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Scanner Dashboard

MTF_MCP_VORTEX MTF_MCP_VORTEX

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair VORTEX Dashboard