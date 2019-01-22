Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Scanner Dashboard создана на основе стандартных индикаторов ADX, Stochastic, WPR и пользовательского StochasticRSI. Позволяет определить в какую сторону торговать выбранные символы на заданных таймфреймах. Кроме того, при совпадении направлений на каждом из выбранных таймфреймов символа, выдаётся об этом сообщение в виде алерта.

Имеет сорок восемь настраиваемых параметров:

ADX period - период расчёта ADX

- период расчёта ADX Stochastic period %K - период расчёта линии %K Stochastic

- период расчёта линии %K Stochastic Stochactic period %D - период расчёта линии %D Stochastic

- период расчёта линии %D Stochastic Stochastic slowing - период расчёта замедления Stochastic

- период расчёта замедления Stochastic Stochastic overbought - уровень перекупленности Stochastic

- уровень перекупленности Stochastic Stochastic oversold - уровень перепроданности Stochastic

- уровень перепроданности Stochastic StochasticRSI period %K - период расчёта линии %K индикатора StochasticRSI

- период расчёта линии %K индикатора StochasticRSI StochasticRSI period %D - период расчёта линии %Dиндикатора StochasticRSI

- период расчёта линии %Dиндикатора StochasticRSI StochasticRSI slowing - период расчёта замедления индикатора StochasticRSI

- период расчёта замедления индикатора StochasticRSI StochasticRSI RSI period - период расчёта RSI индикатора StochasticRSI

- период расчёта RSI индикатора StochasticRSI StochasticRSI overbought - уровень перекупленности StochasticRSI

- уровень перекупленности StochasticRSI StochasticRSI oversold - уровень перепроданности StochasticRSI

- уровень перепроданности StochasticRSI WPR period - период расчёта WPR

- период расчёта WPR WPR overbought - уровень перекупленности WPR

- уровень перекупленности WPR WPR oversold - уровень перепроданности WPR

- уровень перепроданности WPR Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая (при пустом значении отображаются данные текущего символа)



Настройки списка используемых таймфреймов:

- список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая (при пустом значении отображаются данные текущего символа) Настройки списка используемых таймфреймов: Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1

- использовать таймфрейм M1 Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2

... ... ...

- использовать таймфрейм M2 ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1

- использовать таймфрейм W1 Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1



Настройки алертов

- использовать таймфрейм MN1 Настройки алертов Use alerts if all timeframes is synchronized - показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе

- показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах



Настройки отображения панели

- интервал повторения алертов в минутах Настройки отображения панели Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: Scanner up direction color - цвет бычьего направления

- цвет бычьего направления Panel: Scanner down direction color - цвет медвежьего направления

- цвет медвежьего направления Panel: Scanner neutral direction color - цвет нейтрального направления

- цвет нейтрального направления Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен