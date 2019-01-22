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MTF_MCP_Scanner - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Scanner Dashboard создана на основе стандартных индикаторов ADX, Stochastic, WPR и пользовательского StochasticRSI. Позволяет определить в какую сторону торговать выбранные символы на заданных таймфреймах. Кроме того, при совпадении направлений на каждом из выбранных таймфреймов символа, выдаётся об этом сообщение в виде алерта.
Имеет сорок восемь настраиваемых параметров:
- ADX period - период расчёта ADX
- Stochastic period %K - период расчёта линии %K Stochastic
- Stochactic period %D - период расчёта линии %D Stochastic
- Stochastic slowing - период расчёта замедления Stochastic
- Stochastic overbought - уровень перекупленности Stochastic
- Stochastic oversold - уровень перепроданности Stochastic
- StochasticRSI period %K - период расчёта линии %K индикатора StochasticRSI
- StochasticRSI period %D - период расчёта линии %Dиндикатора StochasticRSI
- StochasticRSI slowing - период расчёта замедления индикатора StochasticRSI
- StochasticRSI RSI period - период расчёта RSI индикатора StochasticRSI
- StochasticRSI overbought - уровень перекупленности StochasticRSI
- StochasticRSI oversold - уровень перепроданности StochasticRSI
- WPR period - период расчёта WPR
- WPR overbought - уровень перекупленности WPR
- WPR oversold - уровень перепроданности WPR
- Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) -
список отображаемых символов. В качестве разделителя используется
запятая (при пустом значении отображаются данные текущего символа)
Настройки списка используемых таймфреймов:
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки алертов
- Use alerts if all timeframes is synchronized - показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе
- Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Scanner up direction color - цвет бычьего направления
- Panel: Scanner down direction color - цвет медвежьего направления
- Panel: Scanner neutral direction color - цвет нейтрального направления
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Бычье направление:
+DI выше -DI
линия %K стохастика выше линии %D стохастика и линия %D стохастика ниже уровня перекупленности стохастика
линия %D StochasticRSI ниже уровня перекупленности StochasticRSI
RWI ниже уровня перекупленности
Медвежье направление:
-DI выше +DI
линия %K стохастика ниже линии %D стохастика и линия %D стохастика выше уровня перепроданности стохастика
линия %D StochasticRSI выше уровня перепроданности StochasticRSI
RWI выше уровня перепроданности
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Multi Indicator DashboardMTF_MCP_TDI_List
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair TDI Dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair VORTEX DashboardMulti_Meter_CandleColor
Информационная панель Multi Meter Candle Color panel