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Индикаторы

Stochastic_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
3249
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Stochastic RSI - это стохастик, рассчитанный на данных Relative Strength Index (RSI)

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Stochastic %K period - период расчёта линии %K стохастика
  • Stochastic %D period - период расчёта линии %D стохастика
  • Stochastic slowing - период расчёта замедления стохастика
  • RSI period - период расчёта RSI
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

SK = AvgSKI
SD = AvgSK

где:

AvgSKI = SMA(SKI,Stochastic slowing)
AvgSK  = SMA(SK, Stochastic %D period)

SKI = (RSI - Min) / (Max-Min) * 100.0
Max, Min - максимальное и минимальное значения RSI в диапазоне Stochastic %K period

RSI - Relative Strength Index(Close, RSI period)


MTF_Stochastic_RSI MTF_Stochastic_RSI

Индикатор Multi timeframes Stochastic RSI

ZigZag_Oscillator ZigZag_Oscillator

Индикатор ZigZag Oscillator

MTF_LRMA MTF_LRMA

Индикатор Multi Timeframe Linear Regression MA with signal line

LRMA LRMA

Индикатор Linear Regression MA