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Stochastic_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Stochastic RSI - это стохастик, рассчитанный на данных Relative Strength Index (RSI)
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Stochastic %K period - период расчёта линии %K стохастика
- Stochastic %D period - период расчёта линии %D стохастика
- Stochastic slowing - период расчёта замедления стохастика
- RSI period - период расчёта RSI
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
SK = AvgSKI
SD = AvgSK
где:
AvgSKI = SMA(SKI,Stochastic slowing)
AvgSK = SMA(SK, Stochastic %D period)
SKI = (RSI - Min) / (Max-Min) * 100.0
Max, Min - максимальное и минимальное значения RSI в диапазоне Stochastic %K period
RSI - Relative Strength Index(Close, RSI period)
MTF_Stochastic_RSI
Индикатор Multi timeframes Stochastic RSIZigZag_Oscillator
Индикатор ZigZag Oscillator