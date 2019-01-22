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MTF_MCP_VORTEX - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair VORTEX Dashboard отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора VORTEX на выбранных таймфреймах заданных символов. При совпадении направлений на всех таймфреймах одного символа, выдаётся информационное сообщение.
Имеет тридцать пять настраиваемых параметров:
- VORTEX Period - период расчёта индикатора VORTEX
- VORTEX middle level - средний уровень индикатора VORTEX
- Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая (при пустом значении отображаются данные текущего символа)
Настройки списка используемых таймфреймов:
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки алертов
- Use alerts if all timeframes is synchronized - показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе
- Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: VORTEX up direction color - цвет данных при восходящем направлении VORTEX (+VI выше middle level, -VI ниже middle level)
- Panel: VORTEX down direction color - цвет данных при нисходящем направлении VORTEX (-VI выше middle level, +VI ниже middle level)
- Panel: VORTEX neutral direction color- цвет данных при нейтральном положении VORTEX
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Рис.1. Multitimeframe Multi Currency Pair VORTEX Dashboard
Рис.2. Multitimeframe Multi Currency Pair VORTEX Dashboard + VORTEX
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Scanner DashboardMTF_MCP_Multi_Indicator_List
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Multi Indicator Dashboard
Информационная панель Multi Meter Candle Color panelMTF_MCP_Murreys_Math_Dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Murreys Math Dashboard