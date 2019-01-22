Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair VORTEX Dashboard отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора VORTEX на выбранных таймфреймах заданных символов. При совпадении направлений на всех таймфреймах одного символа, выдаётся информационное сообщение.

Имеет тридцать пять настраиваемых параметров:



VORTEX Period - период расчёта индикатора VORTEX

- период расчёта индикатора VORTEX VORTEX middle level - средний уровень индикатора VORTEX

- средний уровень индикатора VORTEX Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая (при пустом значении отображаются данные текущего символа)



Настройки списка используемых таймфреймов:

- список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая (при пустом значении отображаются данные текущего символа) Настройки списка используемых таймфреймов: Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1

- использовать таймфрейм M1 Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2

... ... ...

- использовать таймфрейм M2 ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1

- использовать таймфрейм W1 Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1



Настройки алертов

- использовать таймфрейм MN1 Настройки алертов Use alerts if all timeframes is synchronized - показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе

- показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах



Настройки отображения панели

- интервал повторения алертов в минутах Настройки отображения панели Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: VORTEX up direction color - цвет данных при восходящем направлении VORTEX (+VI выше middle level, -VI ниже middle level)



- цвет данных при восходящем направлении VORTEX (+VI выше middle level, -VI ниже middle level) Panel: VORTEX down direction color - цвет данных при нисходящем направлении VORTEX (-VI выше middle level, +VI ниже middle level)

- цвет данных при нисходящем направлении VORTEX (-VI выше middle level, +VI ниже middle level) Panel: VORTEX neutral direction color - цвет данных при нейтральном положении VORTEX

- цвет данных при нейтральном положении VORTEX Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен