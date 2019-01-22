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Индикаторы

MTF_MCP_VORTEX - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2463
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair VORTEX Dashboard отображает в виде таблицы данные текущего бара индикатора VORTEX на выбранных таймфреймах заданных символов. При совпадении направлений на всех таймфреймах одного символа, выдаётся информационное сообщение.

Имеет тридцать пять настраиваемых параметров:

  • VORTEX Period - период расчёта индикатора VORTEX
  • VORTEX middle level - средний уровень индикатора VORTEX
  • Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая (при пустом значении отображаются данные текущего символа)

    Настройки списка используемых таймфреймов:
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки алертов
  • Use alerts if all timeframes is synchronized - показывать алерты при совпадении всех выбранных таймфреймов на символе
  • Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах

    Настройки отображения панели
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: VORTEX up direction color - цвет данных при восходящем направлении VORTEX (+VI выше middle level, -VI ниже middle level)
  • Panel: VORTEX down direction color - цвет данных при нисходящем направлении VORTEX (-VI выше middle level, +VI ниже middle level)
  • Panel: VORTEX neutral direction color- цвет данных при нейтральном положении VORTEX
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой


Рис.1. Multitimeframe Multi Currency Pair VORTEX Dashboard


Рис.2. Multitimeframe Multi Currency Pair VORTEX Dashboard + VORTEX



MTF_MCP_Scanner MTF_MCP_Scanner

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Scanner Dashboard

MTF_MCP_Multi_Indicator_List MTF_MCP_Multi_Indicator_List

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Multi Indicator Dashboard

Multi_Meter_CandleColor Multi_Meter_CandleColor

Информационная панель Multi Meter Candle Color panel

MTF_MCP_Murreys_Math_Dashboard MTF_MCP_Murreys_Math_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Murreys Math Dashboard