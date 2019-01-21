Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них.

Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.



Сравнение цен Open и Close очень часто не дает правильной оценки направления свечи.

На них можно опираться, если тело свечи больше 2/3 её размера, в других случаях нужен

иной подход в оценке. В индикаторе реализован эмпирический авторский подход к этой задаче.



В процессе расчета индикатора выполняется оценка некоторых статистических характеристик

ряда котировок. Их результаты описаны структурой TCandlesStats. Вычисляются граничные

размеры минимальной и максимальной свечи, а также ориентировочный размер "средней" или

"нормальной" свечи. Оценка проводится как по высоте свечи, так и по высоте её тела.

Результаты расчета выводятся в лог терминала. Расчет выполняется на фиксированном размере

окна данных и повторяется при прохождении не менее 1/3 от его размера.

Это обеспечивает актуальность результатов на момент расчета.



Оценка разрыва в котировках (большой гэп) использует размер максимальной свечи из статистической оценки.

Более верным было бы использовать канал девиации цены, и выход цены Open за его пределы.

Однако корректное определение этого канала значительно более сложная задача.



При расчете индикатора для каждого бара рассчитывается структура TCandleInfo.

Смысл полей в ней понятен по комментариям. Расчет реализован в виде макросов.



В окне индикатора (Рис.1-2) показывается информация о силе направлении баров - индексе направления.

Положительный показатель указывает на движение цены вверх, отрицательный - вниз.

Показатель безразмерный, нормализованный относительно стат оценки максимального размера свечи.

Включение дополнительной нормализации (параметр CI additional normalization = true Рис.3-4) позволяет

привести значения индекса к интервалу -1..1. Чем больше индекс, тем ярче выражено движение цены.

Значения по модулю большие 1(0.6321 в режиме доп.нормализации) говорят о сильном импульсе в движении

цены.









Визуально каждый бар описывается двумя состояниями столбца гистограммы:

1. По знаку индекса свечи - внешний цвет (красный/зеленый)

2. По относительному со значением на предыдущем баре изменению индекса без учета знака текущего

бара (светло-зеленый/светло красный).





Так для свечи вверх (индекс в "+" зоне) столбец будет зелёным. Если при этом относительный

индекс растет, то внутренний столбец будет раскрашен в светло-зеленый цвет, если падает - светло-красный.

Для свечи вниз принцип аналогичен. Если относительное изменение индекса равно 0, то внутренний столбец

не рисуется и цвет индекса становится полным - зеленый или красный.











Значение индекса свечи можно сгладить небольшим набором MA. Это сделано с помощью этой

библиотеки (автор Nikolay Kositsin). Для использования в MQL4 в нее были внесены 2 изменения.

Измененную библиотеку SmoothAlgorithms45.mqh следует положить в папку Include терминала.

Работает в MT4 и в MT5.

Желтая линия - это МА от значения CI, синяя - MA от изменения CI (1 производной).

В чем отличие от индикатора ms-Candle? Какой в него заложен смысл?

В определённых ситуациях, в определенный момент ВАЖНО "увидеть" что направление движения цены уже

начало изменяться, но не только факт его смены.



Для использования в MT4 смените расширение файла ms-candle-index.mq5 на mq4 и поместите файл MQL5\Include\SmoothAlgorithms45.mqh

в папку MQL4\Include или скачайте здесь.



Изменения в версиях:



1.00 В алгоритм оценки направлений введена нормализация, расширена структура TCandleInfo.

1.01 Добавлен входной параметр для скрытия гистограммы

1.02 Дополнительная нормализация выполняется по квадрату коэффициентов направления, что позволяет

более плотно заполнять интервал -1..1 не теряя пропорции CI к стат оценке окна котировок.

Добавлены уровни. Их оценку предлагаю обсудить.

1.03 Откорректировано описание. Изменены уровни, в каждом режиме (нормализация вкл/выкл) свои.

Логически соответствуют друг другу. Добавлена простая инфо панель.





Поправлен код SmoothAlgorithms45.mqh для компиляции в последних версиях MT5

