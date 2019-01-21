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Индикаторы

ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1967
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов XKPrmSt.ex5 и ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ.ex5.


Рис.1. Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ_HTF

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ_HTF

ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ

Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20 с добавлением зигзага на самый быстрый из двадцати осцилляторов

ATR_Channels_XKPrmSt_X20_HTF ATR_Channels_XKPrmSt_X20_HTF

Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи. ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи.

Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.

Multicurrency iMA Trend Multicurrency iMA Trend

Мультисимвольный советник на базе советника MA Trend 2.