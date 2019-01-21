Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20 с добавлением зигзага на самый быстрый из двадцати осцилляторов

Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.

Мультисимвольный советник на базе советника MA Trend 2.