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ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов XKPrmSt.ex5 и ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ.ex5.
Рис.1. Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ_HTF
ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ
Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20 с добавлением зигзага на самый быстрый из двадцати осцилляторовATR_Channels_XKPrmSt_X20_HTF
Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
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