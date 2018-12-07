Сравнение цен Open и Close очень часто не дает правильной оценки направления свечи.









Индикатор определяет направление бара, опираясь не только на цены Open/Close.

Также определяются гэпы и разрывы в котировках.



Сравнение цен Open и Close очень часто не дает правильной оценки направления свечи.

На них можно опираться, если тело свечи больше 2/3 её размера, в других случаях нужен

иной подход в оценке. В индикаторе реализован эмпирический авторский подход к этой задаче.



В процессе расчета индикатора выполняется оценка некоторых статистических характеристик

ряда котировок. Их результаты описаны структурой TCandlesStats. Вычисляются граничные

размеры минимальной и максимальной свечи, а также ориентировочный размер "средней" или

"нормальной" свечи. Оценка проводится как по высоте свечи, так и по высоте её тела.

Результаты расчета выводятся в лог терминала. Расчет выполняется на фиксированном размере

окна данных и повторяется при прохождении не менее 1/3 от его размера.

Это обеспечивает актуальность результатов на момент расчета.



Оценка разрыва в котировках (большой гэп) использует размер максимальной свечи из статистической оценки.

Более верным было бы использовать канал девиации цены, и выход цены Open за его пределы.

Однако корректное определение этого канала значительно более сложная задача.



При расчете индикатора для каждого бара рассчитывается структура TCandleInfo.

Смысл полей в ней понятен по комментариям. Расчет реализован в виде макроса.



На чарте показывается информация о направлении баров и гэпах в котировках.



Отображение направления можно отключить.

Можно включить отображение только скорректированного направления свечей.

Гэпы можно фильтровать по их размеру. Разрывы в котировках показываются всегда.



Значок по значению Low - свеча вниз (красный), по Hi - вверх (желтый).

Двойная стрелка - гэп. Ножницы - разрыв в котировках (большой гэп).

Расположение значков гэпа - финальное (по моменту времени) направление движения цены на нем.



Изменения в версиях:



1.01 поправлен алгоритм оценки направлений, изменена структура TCandleInfo.

1.02 поправлено отображение направления свечей на 0 баре.

1.03 поправлена функция GetSomeStats для корректного расчета на любом баре shift

1.04 добавлена принудительная очистка ВСЕХ буферов рисования. В MT5 информация о гэпах рисовалась на каждом баре)))

1.05 добавлена возможность показывать гэпы размером рассчитанным автоматически

1.06 В алгоритм оценки направлений введена нормализация по размеру макс свечи, расширена структура TCandleInfo.

(Алгоритм приведен в соответствие с тем, что используется в индикаторе ms-Candle-Index).

Оценка стат характеристик выполняется для всей истории при прохождении не менее 1/3 от размера

окна данных, что позволяет получить актуальные результаты на глубокой истории.

1.07 Откорректировано описание. Мелкие правки.

Для использования в MT5 смените расширение файла на .mq5 или скачайте здесь.

