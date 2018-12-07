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ms-Сandle. Индикатор направления свечи, разрывов в котировках - индикатор для MetaTrader 4
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Сравнение цен Open и Close очень часто не дает правильной оценки направления свечи.
Индикатор определяет направление бара, опираясь не только на цены Open/Close.
Также определяются гэпы и разрывы в котировках.
Сравнение цен Open и Close очень часто не дает правильной оценки направления свечи.
На них можно опираться, если тело свечи больше 2/3 её размера, в других случаях нужен
иной подход в оценке. В индикаторе реализован эмпирический авторский подход к этой задаче.
В процессе расчета индикатора выполняется оценка некоторых статистических характеристик
ряда котировок. Их результаты описаны структурой TCandlesStats. Вычисляются граничные
размеры минимальной и максимальной свечи, а также ориентировочный размер "средней" или
"нормальной" свечи. Оценка проводится как по высоте свечи, так и по высоте её тела.
Результаты расчета выводятся в лог терминала. Расчет выполняется на фиксированном размере
окна данных и повторяется при прохождении не менее 1/3 от его размера.
Это обеспечивает актуальность результатов на момент расчета.
Оценка разрыва в котировках (большой гэп) использует размер максимальной свечи из статистической оценки.
Более верным было бы использовать канал девиации цены, и выход цены Open за его пределы.
Однако корректное определение этого канала значительно более сложная задача.
При расчете индикатора для каждого бара рассчитывается структура TCandleInfo.
Смысл полей в ней понятен по комментариям. Расчет реализован в виде макроса.
На чарте показывается информация о направлении баров и гэпах в котировках.
Отображение направления можно отключить.
Можно включить отображение только скорректированного направления свечей.
Гэпы можно фильтровать по их размеру. Разрывы в котировках показываются всегда.
Значок по значению Low - свеча вниз (красный), по Hi - вверх (желтый).
Двойная стрелка - гэп. Ножницы - разрыв в котировках (большой гэп).
Расположение значков гэпа - финальное (по моменту времени) направление движения цены на нем.
Изменения в версиях:
1.01 поправлен алгоритм оценки направлений, изменена структура TCandleInfo.
1.02 поправлено отображение направления свечей на 0 баре.
1.03 поправлена функция GetSomeStats для корректного расчета на любом баре shift
1.04 добавлена принудительная очистка ВСЕХ буферов рисования. В MT5 информация о гэпах рисовалась на каждом баре)))
1.05 добавлена возможность показывать гэпы размером рассчитанным автоматически
1.06 В алгоритм оценки направлений введена нормализация по размеру макс свечи, расширена структура TCandleInfo.
(Алгоритм приведен в соответствие с тем, что используется в индикаторе ms-Candle-Index).
Оценка стат характеристик выполняется для всей истории при прохождении не менее 1/3 от размера
окна данных, что позволяет получить актуальные результаты на глубокой истории.
1.07 Откорректировано описание. Мелкие правки.
Для использования в MT5 смените расширение файла на .mq5 или скачайте здесь.
Cкрипт устанавливает лимитный ордер buy или sell. Если текущая (Bid) цена выше (больше) цены, по которой был бронен скрипт,то будет установлен Order BuyLimit." Если текущая (Bid) цена ниже (меньше) цены, по которой был бронен скрипт,то будет установлен Order SellLimit."Helpercent
Предназначен для ручной торговли. Выставляет сделки с указанным риском. Стоплос - обязательный параметр, при помощи которого автоматически определяется направление ордера.
Стрелочный индикатор.Информация о сделках
Индикатор показывает раскладку по открытым и закрытым сделкам на указанном периоде истории.