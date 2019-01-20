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ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20 с добавлением зигзага на самый быстрый из двадцати осцилляторов.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XKPrmSt.ex5.
Рис.1. Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ
Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSimple News
Помощник в ручной торговле на новостях. Сетка отложенных Stop ордеров за пять минут до указанного времени.
Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи.
Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них. Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.