Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20 с добавлением зигзага на самый быстрый из двадцати осцилляторов.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XKPrmSt.ex5.



Рис.1. Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ





