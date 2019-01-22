Информационная панель Multi Meter Candle Color panel отображает в виде цветных прямоугольников тип свечей выбранных таймфреймов заданных символов. Номер отображаемой свечи можно задать: 0 - текущая, 1 - предыдущая, и т.д.



Имеет тридцать четыре настраиваемых параметра:

Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Если поле пустое, отображаются данные только текущего символа

- список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Если поле пустое, отображаются данные только текущего символа Candle number - номер бара отображаемой свечи



Настройки списка используемых таймфреймов:

- номер бара отображаемой свечи Настройки списка используемых таймфреймов: Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1

- использовать таймфрейм M1 Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2

... ... ...

- использовать таймфрейм M2 ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1

- использовать таймфрейм W1 Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1



Настройки отображения панели

- использовать таймфрейм MN1 Настройки отображения панели Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: Bullish direction candle color - цвет бычьей свечи

- цвет бычьей свечи Panel: Bearish direction candle color - цвет медвежьей свечи

- цвет медвежьей свечи Panel: Neutral direction candle color - цвет свечи без тела

- цвет свечи без тела Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен