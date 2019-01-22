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Индикаторы

Multi_Meter_CandleColor - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4001
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Информационная панель Multi Meter Candle Color panel отображает в виде цветных прямоугольников тип свечей выбранных таймфреймов заданных символов. Номер отображаемой свечи можно задать: 0 - текущая, 1 - предыдущая, и т.д.

Имеет тридцать четыре настраиваемых параметра:

  • Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Если поле пустое, отображаются данные только текущего символа
  • Candle number - номер бара отображаемой свечи

    Настройки списка используемых таймфреймов:
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки отображения панели
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: Bullish direction candle color - цвет бычьей свечи
  • Panel: Bearish direction candle color - цвет медвежьей свечи
  • Panel: Neutral direction candle color - цвет свечи без тела
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой


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