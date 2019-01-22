Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Multi_Meter_CandleColor - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4001
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Информационная панель Multi Meter Candle Color panel отображает в виде цветных прямоугольников тип свечей выбранных таймфреймов заданных символов. Номер отображаемой свечи можно задать: 0 - текущая, 1 - предыдущая, и т.д.
Имеет тридцать четыре настраиваемых параметра:
- Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Если поле пустое, отображаются данные только текущего символа
- Candle number - номер бара отображаемой свечи
Настройки списка используемых таймфреймов:
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Bullish direction candle color - цвет бычьей свечи
- Panel: Bearish direction candle color - цвет медвежьей свечи
- Panel: Neutral direction candle color - цвет свечи без тела
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
MTF_MCP_VORTEX
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair VORTEX DashboardMTF_MCP_Scanner
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Scanner Dashboard
MTF_MCP_Murreys_Math_Dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Murreys Math DashboardPrice_Change
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change Dashboard