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Индикаторы

MTF_MCP_Murreys_Math_Dashboard - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2660
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Murreys Math Dashboard отображает текущие значения осциллятора Murreys Math Oscillator в виде таблицы символов и таймфреймов. Цвет отображения данных соответствует расположению цены символа относительно уровней Мюррея на соответствующем таймфрейме.

Имеет тридцать восемь настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта Murreys Math Oscillator
  • Multiplier - параметр Multiplier индикатора Murreys Math Oscillator
  • Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая

    Настройки списка используемых таймфреймов:
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки отображения панели
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: Murreys_Math positive level 2 color - цвет данных положительного уровня 2
  • Panel: Murreys_Math positive level 4 color - цвет данных положительного уровня 4
  • Panel: Murreys_Math positive level 6 color - цвет данных положительного уровня 6
  • Panel: Murreys_Math positive level 8 color - цвет данных положительного уровня 8
  • Panel: Murreys_Math negative level 2 color - цвет данных отрицательного уровня 2
  • Panel: Murreys_Math negative level 4 color - цвет данных отрицательного уровня 4
  • Panel: Murreys_Math negative level 6 color - цвет данных отрицательного уровня 6
  • Panel: Murreys_Math negative level 8 color - цвет данных отрицательного уровня 8
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой


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Информационная панель Multi Meter Candle Color panel

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