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MTF_MCP_Murreys_Math_Dashboard - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Murreys Math Dashboard отображает текущие значения осциллятора Murreys Math Oscillator в виде таблицы символов и таймфреймов. Цвет отображения данных соответствует расположению цены символа относительно уровней Мюррея на соответствующем таймфрейме.
Имеет тридцать восемь настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта Murreys Math Oscillator
- Multiplier - параметр Multiplier индикатора Murreys Math Oscillator
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая
Настройки списка используемых таймфреймов:
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Murreys_Math positive level 2 color - цвет данных положительного уровня 2
- Panel: Murreys_Math positive level 4 color - цвет данных положительного уровня 4
- Panel: Murreys_Math positive level 6 color - цвет данных положительного уровня 6
- Panel: Murreys_Math positive level 8 color - цвет данных положительного уровня 8
- Panel: Murreys_Math negative level 2 color - цвет данных отрицательного уровня 2
- Panel: Murreys_Math negative level 4 color - цвет данных отрицательного уровня 4
- Panel: Murreys_Math negative level 6 color - цвет данных отрицательного уровня 6
- Panel: Murreys_Math negative level 8 color - цвет данных отрицательного уровня 8
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Multi_Meter_CandleColor
Информационная панель Multi Meter Candle Color panelMTF_MCP_VORTEX
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair VORTEX Dashboard
Price_Change
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Price Change DashboardMTF_Wilders_Trailing_Stop
Индикатор Multi Time Frame Wilders Trailing Stop