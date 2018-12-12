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MA Trend 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Развитие первой версии MA Trend - добавлен параметр ограничения торговли Type traiding:
- Only BUY - разрешено открывать только BUY
- Only SELL - разрешено открывать только SELL
- BUY and SELL - разрешено открывать и BUY и SELL
Советник работает по индикатору iMA (Moving Average, MA). Имеет множество настроек:
- Only one positions - в рынке можно держать только одну позицию
- Reverse - реверс (переворот) торговых сигналов
- Close opposite - принудительное закрытие противоположных позиций при получении торгового сигнала
Формирование торговых сигналов, когда все параметры установлены по-умолчанию:
Текущая цена ASK больше значения индикатора на баре #1 -> сигнал к открытию BUY позиции
Текущая цена BID меньше значения индикатора на баре #1 -> сигнал к открытию SELL позиции
и как это выглядит в MQL5 коде:
if(m_symbol.Ask()>ma[1]) m_need_open_buy=true; else if(m_symbol.Bid()<ma[1]) m_need_open_sell=true;
Пример работы, когда параметры Only one positions равен false и true:
Следующий пример Only one positions - true, Reverse - false и Close opposite - true: была открыта позиция BUY, через некоторое время получен сигнал на открытие SELL. Так как Close opposite - true, то сначала была закрыта позиция BUY (так как она противоположна сигналу) и только потом была открыта SELL позиция.
Цикл алгоритма: когда нет ни одной открытой позиции - открываем две противоположные позиции. Ждём пока обе позиции закроются.Elder Eugen
По мотивам доктора Элдера. Два таймфрейма, два индикатора. Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами
Индикатор PEMACandle_Chl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахFib_SR_Full
Индикатор Fib_SR с расчётом и отображением на всех барах