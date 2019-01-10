Info Spread Panel

Автор идеи - Evgeniy Takalov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Панель на базе класса CDialog. Во входных параметрах задаётся количество баров, среди которых производится поиск максимального спреда (Number of bars for search maximum spread).

В процессе работы отображаются параметры торгового счёта: Balance, Equity, Free Margin и индикатор спреда. Индикатор спреда рассчитывается по следующему алгоритму: максимальный спред (определённый за Number of bars for search maximum spread баров) принимается за 100% и остаётся определить в процентном отношении текущий спред:



