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Индикаторы

Info Spread Panel - индикатор для MetaTrader 5

Mad-FX
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3054
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор идеи - Evgeniy Takalov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Панель на базе класса CDialog. Во входных параметрах задаётся количество баров, среди которых производится поиск максимального спреда (Number of bars for search maximum spread).

В процессе работы отображаются параметры торгового счёта: Balance, Equity, Free Margin и индикатор спреда. Индикатор спреда рассчитывается по следующему алгоритму: максимальный спред (определённый за Number of bars for search maximum spread баров) принимается за 100% и остаётся определить в процентном отношении текущий спред:

Info Spread Panel

McGinley_Dynamic McGinley_Dynamic

Индикатор McGinley Dynamic

MTF_TSI MTF_TSI

Индикатор Multitimeframe True Strength Index

iMA ZigZag iMA ZigZag

Торговая стратегий по индикатору iMA (Moving Average, MA) и пользовательскому ZigZag

Martin increasing distance Martin increasing distance

Мартингейл: при убытке каждая последующая сделка в серии открывается с учётом уровня безубытка