Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Info Spread Panel - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3054
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Evgeniy Takalov
автор кода mq5 - barabashkakvn
Панель на базе класса CDialog. Во входных параметрах задаётся количество баров, среди которых производится поиск максимального спреда (Number of bars for search maximum spread).
В процессе работы отображаются параметры торгового счёта: Balance, Equity, Free Margin и индикатор спреда. Индикатор спреда рассчитывается по следующему алгоритму: максимальный спред (определённый за Number of bars for search maximum spread баров) принимается за 100% и остаётся определить в процентном отношении текущий спред:
Индикатор McGinley DynamicMTF_TSI
Индикатор Multitimeframe True Strength Index
Торговая стратегий по индикатору iMA (Moving Average, MA) и пользовательскому ZigZagMartin increasing distance
Мартингейл: при убытке каждая последующая сделка в серии открывается с учётом уровня безубытка