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MTF_TSI - индикатор для MetaTrader 5
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Мультитаймфреймный индикатор-осциллятор Multitimeframe True Strength Index - индикатор "Индекс истинной силы" с отображением в одном окне сразу трёх индикаторов с различных таймфреймов.
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- First smoothing period - период первичного сглаживания TSI
- Second smoothing period - период вторичного сглаживания TSI
- Overbought - уровень перекупленности TSI
- Oversold - уровень перепроданности TSI
- First TSI timeframe - таймфрейм первого индикатора TSI
- Second TSI timeframe - таймфрейм второго индикатора TSI
- Third TSI timeframe - таймфрейм третьего индикатора TSI
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
Следует иметь в виду, что индикатор с младшего таймфрейма невозможно правильно отобразить на текущем таймфрейме. Поэтому, если задать в настройках таймфрейм меньше, чем текущий, то индикатор будет отображён с таймфреймом, равным текущему.
Рис.1. Данные H1, H2 и H4 Multitimeframe True Strength Index на графике H1. Drawing mode = Steps
Рис.2. Данные H1, H2 и H4 Multitimeframe True Strength Index на графике H1. Drawing mode = Slope
Индикатор Unusial Volume Price MovementTCI_MTF
Индикатор Multi timeframe Trend Confirmation
Индикатор McGinley DynamicInfo Spread Panel
Индикатор панель отображает Balance, Equity, Free Margin и индикатор спреда на базе класса CDialog. Все элементы выполнены на базе класса СLabel.