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Индикаторы

MTF_TSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2898
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Мультитаймфреймный индикатор-осциллятор Multitimeframe True Strength Index - индикатор "Индекс истинной силы" с отображением в одном окне сразу трёх индикаторов с различных таймфреймов.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • First smoothing period - период первичного сглаживания TSI
  • Second smoothing period - период вторичного сглаживания TSI
  • Overbought - уровень перекупленности TSI
  • Oversold - уровень перепроданности TSI
  • First TSI timeframe - таймфрейм первого индикатора TSI
  • Second TSI timeframe - таймфрейм второго индикатора TSI
  • Third TSI timeframe - таймфрейм третьего индикатора TSI
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями

Следует иметь в виду, что индикатор с младшего таймфрейма невозможно правильно отобразить на текущем таймфрейме. Поэтому, если задать в настройках таймфрейм меньше, чем текущий, то индикатор будет отображён с таймфреймом, равным текущему.

Рис.1. Данные H1, H2 и H4 Multitimeframe True Strength Index на графике H1. Drawing mode = Steps


Рис.2. Данные H1, H2 и H4 Multitimeframe True Strength Index на графике H1. Drawing mode = Slope

Unusial_Volume_Price_Movement Unusial_Volume_Price_Movement

Индикатор Unusial Volume Price Movement

TCI_MTF TCI_MTF

Индикатор Multi timeframe Trend Confirmation

McGinley_Dynamic McGinley_Dynamic

Индикатор McGinley Dynamic

Info Spread Panel Info Spread Panel

Индикатор панель отображает Balance, Equity, Free Margin и индикатор спреда на базе класса CDialog. Все элементы выполнены на базе класса СLabel.