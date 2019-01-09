Следует иметь в виду, что индикатор с младшего таймфрейма невозможно правильно отобразить на текущем таймфрейме. Поэтому, если задать в настройках таймфрейм меньше, чем текущий, то индикатор будет отображён с таймфреймом, равным текущему.