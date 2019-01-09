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Индикаторы

McGinley_Dynamic - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2868
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор McGinley Dynamic (MD) был разработан Джоном Р. Макгинли (John R. McGinley).
Макгинли считал, что скользящие средние не следует использовать в качестве торговых систем или генераторов сигналов, а вместо этого их следует использовать в качестве механизмов сглаживания.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Smoothing - коэффициент сглаживания

Расчёт:

MD = PrevEMA + (Close - PrevEMA) / (Close / PrevEMA * Smoothing)

где:

EMA - Exponential Moving Average(Close, Period)

MTF_TSI MTF_TSI

Индикатор Multitimeframe True Strength Index

Unusial_Volume_Price_Movement Unusial_Volume_Price_Movement

Индикатор Unusial Volume Price Movement

Info Spread Panel Info Spread Panel

Индикатор панель отображает Balance, Equity, Free Margin и индикатор спреда на базе класса CDialog. Все элементы выполнены на базе класса СLabel.

iMA ZigZag iMA ZigZag

Торговая стратегий по индикатору iMA (Moving Average, MA) и пользовательскому ZigZag