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McGinley_Dynamic - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор McGinley Dynamic (MD) был разработан Джоном Р. Макгинли (John R. McGinley).
Макгинли считал, что скользящие средние не следует использовать в качестве торговых систем или генераторов сигналов, а вместо этого их следует использовать в качестве механизмов сглаживания.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Smoothing - коэффициент сглаживания
Расчёт:
MD = PrevEMA + (Close - PrevEMA) / (Close / PrevEMA * Smoothing)
где:
EMA - Exponential Moving Average(Close, Period)
Индикатор Multitimeframe True Strength IndexUnusial_Volume_Price_Movement
Индикатор Unusial Volume Price Movement
Индикатор панель отображает Balance, Equity, Free Margin и индикатор спреда на базе класса CDialog. Все элементы выполнены на базе класса СLabel.iMA ZigZag
Торговая стратегий по индикатору iMA (Moving Average, MA) и пользовательскому ZigZag