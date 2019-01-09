Индикатор McGinley Dynamic (MD) был разработан Джоном Р. Макгинли (John R. McGinley).

Макгинли считал, что скользящие средние не следует использовать в качестве торговых систем или генераторов сигналов, а вместо этого их следует использовать в качестве механизмов сглаживания.



Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Smoothing - коэффициент сглаживания