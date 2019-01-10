iMA ZigZag

Автор идеи: Nikolay Khrushchev

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Используются индикатор iMA (Moving Average, MA) и пользовательскому ZigZag. Moving Average выступает в роли фильтра:

сигналы BUY разрешены только если Close #2 > MA #2 И Close #1 > MA #1 И Close #0 > MA #0

сигналы SELL разрешены только если Close #2 < MA #2 И Close #1 < MA #1 И Close #0 < MA #0

Основной сигнал берётся с индикатора ZigZag - находится самая правая на графике вершина (или впадина) индикатора ZigZag:

BUY: ZigZag > Close #0 И ZigZag > MA #0 И Close #1 > Close #2

SELL: ZigZag < Close #0 И ZigZag < MA #0 И Close #1 < Close #2

EURUSD, M30:









Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Дополнительные возможности



