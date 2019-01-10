Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iMA ZigZag - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3065
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Nikolay Khrushchev
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Используются индикатор iMA (Moving Average, MA) и пользовательскому ZigZag. Moving Average выступает в роли фильтра:
- сигналы BUY разрешены только если Close #2 > MA #2 И Close #1 > MA #1 И Close #0 > MA #0
- сигналы SELL разрешены только если Close #2 < MA #2 И Close #1 < MA #1 И Close #0 < MA #0
Основной сигнал берётся с индикатора ZigZag - находится самая правая на графике вершина (или впадина) индикатора ZigZag:
- BUY: ZigZag > Close #0 И ZigZag > MA #0 И Close #1 > Close #2
- SELL: ZigZag < Close #0 И ZigZag < MA #0 И Close #1 < Close #2
EURUSD, M30:
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Индикатор панель отображает Balance, Equity, Free Margin и индикатор спреда на базе класса CDialog. Все элементы выполнены на базе класса СLabel.McGinley_Dynamic
Индикатор McGinley Dynamic
Мартингейл: при убытке каждая последующая сделка в серии открывается с учётом уровня безубыткаCStroke
Включаемый файл с классом для определения росчерков