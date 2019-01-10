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iMA ZigZag - эксперт для MetaTrader 5

MrGold166
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3065
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиNikolay Khrushchev

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Используются индикатор iMA (Moving Average, MA) и пользовательскому ZigZag. Moving Average выступает в роли фильтра:

  • сигналы BUY разрешены только если Close #2 > MA #2 И Close #1 > MA #1 И Close #0 > MA #0
  • сигналы SELL разрешены только если Close #2 < MA #2 И Close #1 < MA #1 И Close #0 < MA #0

Основной сигнал берётся с индикатора ZigZag - находится самая правая на графике вершина (или впадина) индикатора ZigZag:

  • BUY: ZigZag > Close #0 И ZigZag > MA #0 И Close #1 > Close #2
  • SELL: ZigZag < Close #0 И ZigZag < MA #0 И Close #1 < Close #2

iMA ZigZag

EURUSD, M30:

iMA ZigZag


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала


Info Spread Panel Info Spread Panel

Индикатор панель отображает Balance, Equity, Free Margin и индикатор спреда на базе класса CDialog. Все элементы выполнены на базе класса СLabel.

McGinley_Dynamic McGinley_Dynamic

Индикатор McGinley Dynamic

Martin increasing distance Martin increasing distance

Мартингейл: при убытке каждая последующая сделка в серии открывается с учётом уровня безубытка

CStroke CStroke

Включаемый файл с классом для определения росчерков