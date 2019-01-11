Martin increasing distance

Автор идеи: udrya

Автор MQL5-кода: barabashkakvn





Принцип работы



Стоп лосс не используется в данной стратегии.

Нулевой цикл: нет ни одной открытой позиции (это первый старт или же прошлые потери были скомпенсированы). Открываем наугад BUY или SELL позицию. Открытая позиция задаёт направление для последующей серии сделок до момента выхода на нулевой цикл. То есть если на нулевом цикле открыли BUY, то далее (пока не выйдем на нулевой цикл) будем открывать только BUY позиции.

Закрытие в плюс: если достигли прибыли по деньгам (Take money) или Take Profit (Take Profit работает только если открыта одна позиция) - в таком случае возвращаемся на нулевой цикл.

Первая позиция убыточна: как только первая позиция уходит в минус на расстояние First Step открываем вторую позицию (помните, что открываемся в туже сторону, что и первая позиция).

Вторая позиция убыточна: если и вторая позиция уходит в минус на расстояние First Step но уже от рассчитанной цены безубытка, открываем третью позицию (помните, что открываемся в туже сторону, что и первая позиция).

Позиции продолжаем открывать пока не достигнем безубытка по совокупной позиции плюс немного прибыли. Блок расчёта точки безубытка взят с форума #17. Выражаю благодарность @Andrei Fandeev за предоставленную формулу.

Внимание! Возможны два варианта развития событий:

Рис. 1. Оптимистический сценарий

Рис. 2. Пессимистический сценарий

Управление размером позиции (расчёт лота)





Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").