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Martin increasing distance - эксперт для MetaTrader 5

cobrra
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2307
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеиudrya

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn


Принцип работы

Стоп лосс не используется в данной стратегии. 

Нулевой цикл: нет ни одной открытой позиции (это первый старт или же прошлые потери были скомпенсированы). Открываем наугад BUY или SELL позицию. Открытая позиция задаёт направление для последующей серии сделок до момента выхода на нулевой цикл. То есть если на нулевом цикле открыли BUY, то далее (пока не выйдем на нулевой цикл) будем открывать только BUY позиции.

Закрытие в плюс: если достигли прибыли по деньгам (Take money) или Take Profit (Take Profit работает только если открыта одна позиция) - в таком случае возвращаемся на нулевой цикл

Первая позиция убыточна: как только первая позиция уходит в минус на расстояние First Step открываем вторую позицию (помните, что открываемся в туже сторону, что и первая позиция).

Вторая позиция убыточна: если и вторая позиция уходит в минус на расстояние First Step но уже от рассчитанной цены безубытка, открываем третью позицию (помните, что открываемся в туже сторону, что и первая позиция).

Позиции продолжаем открывать пока не достигнем безубытка по совокупной позиции плюс немного прибыли. Блок расчёта точки безубытка взят с форума . Выражаю благодарность @Andrei Fandeev за предоставленную формулу

Внимание! Возможны два варианта развития событий:

Martin increasing distance

Рис. 1. Оптимистический сценарий

Martin increasing distance

Рис. 2. Пессимистический сценарий

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

iMA ZigZag iMA ZigZag

Торговая стратегий по индикатору iMA (Moving Average, MA) и пользовательскому ZigZag

Info Spread Panel Info Spread Panel

Индикатор панель отображает Balance, Equity, Free Margin и индикатор спреда на базе класса CDialog. Все элементы выполнены на базе класса СLabel.

CStroke CStroke

Включаемый файл с классом для определения росчерков

iMA iBands iMA iBands

Торговая система по индикаторам iMA (Moving Average, MA), iBands (Bollinger Bands, Bands) и OHLC