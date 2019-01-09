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Индикаторы

VARMA_Signal_Line_Bar - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2247
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Информационно-сигнальный индикатор Индикатор VARMA Signal Line Bar. Основан на индикаторе VARMA (VMA) и отображает в отдельном окне сигнальные указатели в зависимости от двух условий: быстрая VMA выше/ниже медленной VMA или VMA выше/ниже скользящей средней, построенной на VMA (сигнальная линия).

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • Mode - режим сравнения
    • Fast vs Slow VARMA - быстрая VMA сравнивается с медленной VMA
    • MA of VARMA signal - VMA сравнивается с MA, построенной на VMA
  • Fast VARMA period - период расчёта быстрой VMA
  • Fast VARMA smoothing - сглаживание быстрой VMA
  • Slow VARMA period - период расчёта медленной VMA
  • Slow VARMA smoothing - сглаживание медленной VMA
  • VARMA applied price - цена расчёта VMA
  • Signal MA period  -период расчёта MA, построенной на VMA
  • Signal MA method - метод расчёта MA, построенной на VMA

Для расчёта не требуется наличие VARMA - он рассчитывается индикатором самостоятельно.

Рис.1. VARMA Signal Line Bar


Рис.2. VARMA Signal Line Bar + быстрая и медленная VMA

VARMA_Signal_Line_Overlay VARMA_Signal_Line_Overlay

Индикатор VARMA Signal Line Overlay Color Candle

Hurst_Channel Hurst_Channel

Индикатор Hurst Channel

McGinley_Dynamic_MTF McGinley_Dynamic_MTF

Индикатор McGinley Dynamic MTF

PinBarTracker PinBarTracker

Индикатор Pin Bar Tracker