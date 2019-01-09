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McGinley_Dynamic_MTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор McGinley Dynamic MTF - мультитаймфреймный индикатор McGinley Dynamic (MD). Отображает три индикатора MD с разных таймфреймов на одном.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- MD period - период расчёта
- MD smoothing - коэффициент сглаживания
- First MD timeframe - таймфрейм первого индикатора MD
- Second MD timeframe - таймфрейм второго индикатора MD
- Third MD timeframe - таймфрейм третьего индикатора MD
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
Рис.1. Данные H1, H2 и H4 McGinley Dynamic на графике H1. Drawing mode = Steps
Рис.2. Данные H1, H2 и H4 McGinley Dynamic на графике H1. Drawing mode = Slope
VARMA_Signal_Line_Bar
Индикатор VARMA Signal Line BarVARMA_Signal_Line_Overlay
Индикатор VARMA Signal Line Overlay Color Candle
PinBarTracker
Индикатор Pin Bar TrackerQuantitative_Return_Oscillator
Индикатор Quantitative_Return_Oscillator