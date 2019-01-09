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Индикаторы

McGinley_Dynamic_MTF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2077
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор McGinley Dynamic MTF - мультитаймфреймный индикатор McGinley Dynamic (MD). Отображает три индикатора MD с разных таймфреймов на одном.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • MD period - период расчёта
  • MD smoothing - коэффициент сглаживания
  • First MD timeframe - таймфрейм первого индикатора MD
  • Second MD timeframe - таймфрейм второго индикатора MD
  • Third MD timeframe - таймфрейм третьего индикатора MD
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями

Рис.1. Данные H1, H2 и H4 McGinley Dynamic на графике H1. Drawing mode = Steps


Рис.2. Данные H1, H2 и H4 McGinley Dynamic на графике H1. Drawing mode = Slope


VARMA_Signal_Line_Bar VARMA_Signal_Line_Bar

Индикатор VARMA Signal Line Bar

VARMA_Signal_Line_Overlay VARMA_Signal_Line_Overlay

Индикатор VARMA Signal Line Overlay Color Candle

PinBarTracker PinBarTracker

Индикатор Pin Bar Tracker

Quantitative_Return_Oscillator Quantitative_Return_Oscillator

Индикатор Quantitative_Return_Oscillator