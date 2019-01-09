Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Hurst_Channel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3052
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Hurst Channel - индикатор каналов Дж.М. Херста (J.M. Hurst), основанных на средней медианной цене +/- среднее значение ATR в заданном диапазоне.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- First channel: Period - период расчёта MA первого канала
- First channel: Applied price - цена расчёта MA первого канала
- First channel: ATR multiplier - множитель ATR первого канала (ширина канала)
- Second channel: Period - период расчёта MA второго канала
- Second channel: Applied price - цена расчёта MA второго канала
- Second channel: ATR multiplier - множитель ATR второго канала (ширина канала)
Wilders_Trailing_Stop
Индикатор Wilders Trailing StopTime_Weighted_Average_Price
Индикатор Time Weighted Average Price
VARMA_Signal_Line_Overlay
Индикатор VARMA Signal Line Overlay Color CandleVARMA_Signal_Line_Bar
Индикатор VARMA Signal Line Bar