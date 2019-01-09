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Индикаторы

Hurst_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3052
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор Hurst Channel - индикатор каналов Дж.М. Херста (J.M. Hurst), основанных на средней медианной цене +/- среднее значение ATR в заданном диапазоне.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • First channel: Period - период расчёта MA первого канала
  • First channel: Applied price - цена расчёта MA первого канала
  • First channel: ATR multiplier - множитель ATR первого канала (ширина канала)
  • Second channel: Period - период расчёта MA второго канала
  • Second channel: Applied price - цена расчёта MA второго канала
  • Second channel: ATR multiplier - множитель ATR второго канала (ширина канала)


Wilders_Trailing_Stop Wilders_Trailing_Stop

Индикатор Wilders Trailing Stop

Time_Weighted_Average_Price Time_Weighted_Average_Price

Индикатор Time Weighted Average Price

VARMA_Signal_Line_Overlay VARMA_Signal_Line_Overlay

Индикатор VARMA Signal Line Overlay Color Candle

VARMA_Signal_Line_Bar VARMA_Signal_Line_Bar

Индикатор VARMA Signal Line Bar