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PinBarTracker - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Pin Bar Tracker ищет и отображает на графике цены пин-бары.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Depth of pinbars in percents - размер тела пин-бара в процентах относительно размера свечи High-Low
- Maximum range - максимальный размер свечей участвующих в поиске
- Minimum range - минимальный размер свечей участвующих в поиске
- Extremums only - искать пин-бары только на дневных экстремумах (Yes/No)
- Use alerts - отображать алерты
- Send mail - отсылать e-mail сообщения на почту
- Send push-notifications - отсылать push-оповещения на мобильное устройство
McGinley_Dynamic_MTF
Индикатор McGinley Dynamic MTFVARMA_Signal_Line_Bar
Индикатор VARMA Signal Line Bar
Quantitative_Return_Oscillator
Индикатор Quantitative_Return_OscillatorDMI_ADX_Filter
Индикатор DMI ADX Filter