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Индикаторы

PinBarTracker - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3478
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Pin Bar Tracker ищет и отображает на графике цены пин-бары.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Depth of pinbars in percents - размер тела пин-бара в процентах относительно размера свечи High-Low
  • Maximum range - максимальный размер свечей участвующих в поиске
  • Minimum range - минимальный размер свечей участвующих в поиске
  • Extremums only - искать пин-бары только на дневных экстремумах (Yes/No)
  • Use alerts - отображать алерты
  • Send mail - отсылать e-mail сообщения на почту
  • Send push-notifications - отсылать push-оповещения на мобильное устройство


McGinley_Dynamic_MTF McGinley_Dynamic_MTF

Индикатор McGinley Dynamic MTF

VARMA_Signal_Line_Bar VARMA_Signal_Line_Bar

Индикатор VARMA Signal Line Bar

Quantitative_Return_Oscillator Quantitative_Return_Oscillator

Индикатор Quantitative_Return_Oscillator

DMI_ADX_Filter DMI_ADX_Filter

Индикатор DMI ADX Filter