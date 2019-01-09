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VARMA_Signal_Line_Overlay - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый индикатор VARMA Signal Line Overlay Color Candle основан на индикаторе VARMA (VMA) и рисует цветные свечи на графике цены в зависимости от двух условий: быстрая VMA выше/ниже медленной VMA или VMA выше/ниже скользящей средней, построенной на VMA (сигнальная линия).
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- Mode - режим сравнения
- Fast vs Slow VARMA - быстрая VMA сравнивается с медленной VMA
- MA of VARMA signal - VMA сравнивается с MA, построенной на VMA
- Fast VARMA period - период расчёта быстрой VMA
- Fast VARMA smoothing - сглаживание быстрой VMA
- Slow VARMA period - период расчёта медленной VMA
- Slow VARMA smoothing - сглаживание медленной VMA
- VARMA applied price - цена расчёта VMA
- Signal MA period -период расчёта MA, построенной на VMA
- Signal MA method - метод расчёта MA, построенной на VMA
Для расчёта не требуется наличие VARMA - он рассчитывается индикатором самостоятельно.
Рис.1. VARMA Signal Line Overlay Color Candle
Рис.2. VARMA Signal Line Overlay Color Candle + быстрая и медленная VMA
Hurst_Channel
Индикатор Hurst ChannelWilders_Trailing_Stop
Индикатор Wilders Trailing Stop
VARMA_Signal_Line_Bar
Индикатор VARMA Signal Line BarMcGinley_Dynamic_MTF
Индикатор McGinley Dynamic MTF