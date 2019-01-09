Трендовый индикатор VARMA Signal Line Overlay Color Candle основан на индикаторе VARMA (VMA) и рисует цветные свечи на графике цены в зависимости от двух условий: быстрая VMA выше/ниже медленной VMA или VMA выше/ниже скользящей средней, построенной на VMA (сигнальная линия).

Имеет восемь настраиваемых параметров:

Mode - режим сравнения



- режим сравнения Fast vs Slow VARMA - быстрая VMA сравнивается с медленной VMA

- быстрая VMA сравнивается с медленной VMA

MA of VARMA signal - VMA сравнивается с MA, построенной на VMA

- VMA сравнивается с MA, построенной на VMA Fast VARMA period - период расчёта быстрой VMA

- период расчёта быстрой VMA Fast VARMA smoothing - сглаживание быстрой VMA

- сглаживание быстрой VMA Slow VARMA period - период расчёта медленной VMA

- период расчёта медленной VMA Slow VARMA smoothing - сглаживание медленной VMA

- сглаживание медленной VMA VARMA applied price - цена расчёта VMA

- цена расчёта VMA Signal MA period -период расчёта MA, построенной на VMA

-период расчёта MA, построенной на VMA Signal MA method - метод расчёта MA, построенной на VMA

Для расчёта не требуется наличие VARMA - он рассчитывается индикатором самостоятельно.

Рис.1. VARMA Signal Line Overlay Color Candle





Рис.2. VARMA Signal Line Overlay Color Candle + быстрая и медленная VMA









