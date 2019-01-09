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Индикаторы

Quantitative_Return_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2390
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Quantitative Return Oscillator отображает отношение текущей свечи к свече N-периодов в виде натурального логарифма.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Multiplier - масштаб шкалы осциллятора


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