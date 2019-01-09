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Quantitative_Return_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Quantitative Return Oscillator отображает отношение текущей свечи к свече N-периодов в виде натурального логарифма.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Multiplier - масштаб шкалы осциллятора
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