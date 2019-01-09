CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Unusial_Volume_Price_Movement - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2873
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Unusial Volume Price Movement - сигнальный индикатор, отображающий пробой максимальным объёмом среднего объёма и ценой максимальной/минимальной цены за заданный диапазон.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Average range - средний диапазон объёма
  • Volume multiplier - множитель среднего объёма (пороговое значение объёма для пробоя)
  • Calculation method - метод расчёта
    • Points - в пунктах
    • Percentage - а процентах
  • Price period - средний диапазон цены
  • Value - значение "зазора" выше/ниже максимального/минимального значений цены для фиксации пробоя
  • Пробой вверх:
    Volume > AverageVolume * Volume multiplier
    Close > HighestPriceRNG + (Points or PercentageValue)
  • Пробой вниз:
    Volume > AverageVolume * Volume multiplier
    Close < LowestPriceRNG - (Points or PercentageValue)

где:

AverageVolume - среднее значение объёма в диапазоне Average range
HighestPriceRNG, LowestPriceRNG - максимальное и минимальное значения цены в диапазоне Price period

Calculation method в пунктах добавляет к HighestPriceRNG  и отнимает от LowestPriceRNG количество пунктов Value
Calculation method в процентах добавляет к HighestPriceRNG и отнимает от LowestPriceRNG количество (макс/мин)*Value/100.0



TCI_MTF TCI_MTF

Индикатор Multi timeframe Trend Confirmation

DMI_ADX_Filter DMI_ADX_Filter

Индикатор DMI ADX Filter

MTF_TSI MTF_TSI

Индикатор Multitimeframe True Strength Index

McGinley_Dynamic McGinley_Dynamic

Индикатор McGinley Dynamic