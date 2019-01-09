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Unusial_Volume_Price_Movement - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Unusial Volume Price Movement - сигнальный индикатор, отображающий пробой максимальным объёмом среднего объёма и ценой максимальной/минимальной цены за заданный диапазон.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Average range - средний диапазон объёма
- Volume multiplier - множитель среднего объёма (пороговое значение объёма для пробоя)
- Calculation method - метод расчёта
- Points - в пунктах
- Percentage - а процентах
- Price period - средний диапазон цены
- Value - значение "зазора" выше/ниже максимального/минимального значений цены для фиксации пробоя
- Пробой вверх:
Volume > AverageVolume * Volume multiplier
Close > HighestPriceRNG + (Points or PercentageValue)
- Пробой вниз:
Volume > AverageVolume * Volume multiplier
Close < LowestPriceRNG - (Points or PercentageValue)
где:
AverageVolume - среднее значение объёма в диапазоне Average range
HighestPriceRNG, LowestPriceRNG - максимальное и минимальное значения цены в диапазоне Price period
Calculation method в пунктах добавляет к HighestPriceRNG и отнимает от LowestPriceRNG количество пунктов Value
Calculation method в процентах добавляет к HighestPriceRNG и отнимает от LowestPriceRNG количество (макс/мин)*Value/100.0
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