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TCI_MTF - индикатор для MetaTrader 5
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Мультитаймфреймный индикатор Multi timeframe Trend Confirmation - индикатор подтверждения тренда с отображением в одном окне сразу трёх индикаторов с различных таймфреймов. TCI определяется как соотношение краткосрочной сглаженной цены к долгосрочной
Имеет десять настраиваемых параметров:
- Fast MA period - период расчёта быстрой МА
- Fast MA method - метод расчёта быстрой МА
- Fast MA applied price - цена расчёта быстрой МА
- Slow MA period - период расчёта медленной МА
- Slow MA method - метод расчёта медленной МА
- Slow MA applied price - цена расчёта медленной МА
- First TCI timeframe - таймфрейм первого индикатора TCI
- Second TCI timeframe - таймфрейм второго индикатора TCI
- Third TCI timeframe - таймфрейм третьего индикатора TCI
- Drawing mode - режим рисования:
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
Расчёт:
TCI = (FastMA / SlowMA-1) * 100.0
где:
FastMA = MA(Fast MA applied price, Fast MA period, Fast MA method)
SlowMA = MA(Slow MA applied price, Slow MA period, Slow MA method)
Рис.1. Данные H1, H2 и H4 Multitimeframe Trend Confirmation на графике H1. Drawing mode = Steps
Рис.2. Данные H1, H2 и H4 Multitimeframe Trend Confirmation на графике H1. Drawing mode = Slope
Индикатор DMI ADX FilterQuantitative_Return_Oscillator
Индикатор Quantitative_Return_Oscillator
Индикатор Unusial Volume Price MovementMTF_TSI
Индикатор Multitimeframe True Strength Index