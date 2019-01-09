CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TCI_MTF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2514
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Мультитаймфреймный индикатор Multi timeframe Trend Confirmation - индикатор подтверждения тренда с отображением в одном окне сразу трёх индикаторов с различных таймфреймов. TCI определяется как соотношение краткосрочной сглаженной цены к долгосрочной

Имеет десять настраиваемых параметров:

  • Fast MA period - период расчёта быстрой МА
  • Fast MA method - метод расчёта быстрой МА
  • Fast MA applied price - цена расчёта быстрой МА
  • Slow MA period - период расчёта медленной МА
  • Slow MA method - метод расчёта медленной МА
  • Slow MA applied price - цена расчёта медленной МА
  • First TCI timeframe - таймфрейм первого индикатора TCI
  • Second TCI timeframe - таймфрейм второго индикатора TCI
  • Third TCI timeframe - таймфрейм третьего индикатора TCI
  • Drawing mode - режим рисования:
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями

Расчёт:

TCI = (FastMA / SlowMA-1) * 100.0

где:

FastMA = MA(Fast MA applied price, Fast MA period, Fast MA method)
SlowMA = MA(Slow MA applied price, Slow MA period, Slow MA method)

Рис.1. Данные H1, H2 и H4 Multitimeframe Trend Confirmation на графике H1. Drawing mode = Steps


Рис.2. Данные H1, H2 и H4 Multitimeframe Trend Confirmation на графике H1. Drawing mode = Slope

DMI_ADX_Filter DMI_ADX_Filter

Индикатор DMI ADX Filter

Quantitative_Return_Oscillator Quantitative_Return_Oscillator

Индикатор Quantitative_Return_Oscillator

Unusial_Volume_Price_Movement Unusial_Volume_Price_Movement

Индикатор Unusial Volume Price Movement

MTF_TSI MTF_TSI

Индикатор Multitimeframe True Strength Index