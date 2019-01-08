Cluster ZigZag

Автор идеи - Rustamzhan Salidzhanov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает по пользовательскому индикатору ZigZag (данный индикатор идёт в поставке терминала).





Принцип работы

В пределах Number of bars баров ищется максимальное и минимальное значение индикатора. Найденный разброс ценовых значений разбивается на Number of levels зон. Для каждой зоны производится подсчёт количества вершин индикатора. Найденные зоны отображаются в виде объектов OBJ_RECTANGLE - высота у всех объектов одинаковая, а вот ширина зависит от количества вершин индикатора в данной зоне:

Рис. 1. Зоны скопления вершин





Рис. 2. Пример открытия позиции BUY

Торговым сигналом есть пересечение границы зоны. Возможно даже это похоже на кирпичики Ренко графика.





Автор идеи - Pavel

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник обращается к двум индикаторам (iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательскому ZigZag on Fractals) на разных таймфреймах.

Пример открытия позиции BUY, советник запущен на таймфрейме M30:

Рис. 1. USDJPY M30, открытие позиции BUY





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

