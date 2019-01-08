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Советники

Cluster ZigZag - эксперт для MetaTrader 5

FAQ
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3943
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - Rustamzhan Salidzhanov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает по пользовательскому индикатору ZigZag (данный индикатор идёт в поставке терминала).


Принцип работы

В пределах Number of bars баров ищется максимальное и минимальное значение индикатора. Найденный разброс ценовых значений разбивается на Number of levels зон. Для каждой зоны производится подсчёт количества вершин индикатора. Найденные зоны отображаются в виде объектов OBJ_RECTANGLE - высота у всех объектов одинаковая, а вот ширина зависит от количества вершин индикатора в данной зоне:

Cluster ZigZag

Рис. 1. Зоны скопления вершин

Cluster ZigZag

Рис. 2. Пример открытия позиции BUY

Торговым сигналом есть пересечение границы зоны. Возможно даже это похоже на кирпичики Ренко графика.


Автор идеи - Pavel

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник обращается к двум индикаторам (iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательскому ZigZag on Fractals) на разных таймфреймах. 

Пример открытия позиции BUY, советник запущен на таймфрейме M30:

ZigZag on Fractals plus Awesome Oscillator

Рис. 1. USDJPY M30, открытие позиции BUY 


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
    IeNTri.mq5 IeNTri.mq5

    Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и одном индикаторе iSAR (Parabolic SAR, SAR).

    ZigZag on Fractals plus Awesome Oscillator ZigZag on Fractals plus Awesome Oscillator

    Советник на стандартном индикаторе iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательском ZigZag on Fractals. Оба индикатора берутся на разных таймфреймах.

    Mars Mars

    Стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA)

    Attention Weekends Attention Weekends

    Советник-утилита: в пятницу рисует закрашенный прямоугольник - как бы предупреждая: "Осторожно" Впереди выходные!"