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Cluster ZigZag - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Rustamzhan Salidzhanov
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает по пользовательскому индикатору ZigZag (данный индикатор идёт в поставке терминала).
Принцип работы
В пределах Number of bars баров ищется максимальное и минимальное значение индикатора. Найденный разброс ценовых значений разбивается на Number of levels зон. Для каждой зоны производится подсчёт количества вершин индикатора. Найденные зоны отображаются в виде объектов OBJ_RECTANGLE - высота у всех объектов одинаковая, а вот ширина зависит от количества вершин индикатора в данной зоне:
Рис. 1. Зоны скопления вершин
Рис. 2. Пример открытия позиции BUY
Торговым сигналом есть пересечение границы зоны. Возможно даже это похоже на кирпичики Ренко графика.
Автор идеи - Pavel
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник обращается к двум индикаторам (iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательскому ZigZag on Fractals) на разных таймфреймах.
Пример открытия позиции BUY, советник запущен на таймфрейме M30:
Рис. 1. USDJPY M30, открытие позиции BUY
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и одном индикаторе iSAR (Parabolic SAR, SAR).ZigZag on Fractals plus Awesome Oscillator
Советник на стандартном индикаторе iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательском ZigZag on Fractals. Оба индикатора берутся на разных таймфреймах.
Стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA)Attention Weekends
Советник-утилита: в пятницу рисует закрашенный прямоугольник - как бы предупреждая: "Осторожно" Впереди выходные!"