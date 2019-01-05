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IeNTri.mq5 - эксперт для MetaTrader 5
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Две iMA (Moving Average, MA) и один индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR).
Начало обсуждения данного советника в ветке Вечер выходного дня
Генерация сигналов
BUY:
- MA "One" #0 < MA "Two" #0 И
- MA "One" #1 < SAR #1 И
- MA "One" #0 > SAR #0 И
- Open #0 < MA "One" #0
SELL:
- MA "One" #0 > MA "Two" #0 И
- MA "One" #1 > SAR #1 И
- MA "One" #0 < SAR #0 И
- Open #0 > MA "One" #0
Более подробно о параметрах:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке может быть открыта только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
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