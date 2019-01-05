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IeNTri.mq5 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2015
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Две iMA (Moving Average, MA) и один индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR). 

Начало обсуждения данного советника в ветке Вечер выходного дня

Генерация сигналов

BUY:

  • MA "One" #0 < MA "Two" #0 И
  • MA "One" #1 < SAR #1 И
  • MA "One" #0 > SAR #0 И
  • Open #0         < MA "One" #0

IeNTri BUY

SELL:

    • MA "One" #0 > MA "Two" #0 И
    • MA "One" #1 > SAR #1 И
    • MA "One" #0 < SAR #0 И
    • Open #0         > MA "One" #0

IeNTri SELL

Более подробно о параметрах:

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке может быть открыта только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
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