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Советники

ZigZag on Fractals plus Awesome Oscillator - эксперт для MetaTrader 5

FX-CHAOS
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2517
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи - Pavel

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник обращается к двум индикаторам (iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательскому ZigZag on Fractals) на разных таймфреймах. 

Пример открытия позиции BUY, советник запущен на таймфрейме M30:

ZigZag on Fractals plus Awesome Oscillator

Рис. 1. USDJPY M30, открытие позиции BUY 


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
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