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Mars - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Юрий
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает по индикатору iMA (Moving Average, MA).
Торговые сигналы
В интервале от бара #0 до бара #MA: averaging period ищем самую высокую (highest) и самую низкую (lowest) цены. В момент рождения нового бара определяем наличие сигналов:
- BUY: самая высокая цена (highest) больше или равна значению MA на баре #0, при этом разница между самой высокой ценой (highest) и MA на баре #0 больше разницы между MA на баре #0 и самой низкой ценой (lowest)
- SELL: самая низкая цена (lowest) меньше или равна значению MA на баре #0, при этом разница между самой высокой ценой (highest) и MA на баре #0 меньше разницы между MA на баре #0 и самой низкой ценой (lowest)
Оптимизация
При поиске оптимального сочетания параметров имеет смысл оптимизировать сначала
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
затем
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
и только в последнюю очередь
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Торговая система по индикатору ZigZag. Поиск скоплений вершин индикатора в определённых ценовых зонахIeNTri.mq5
Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и одном индикаторе iSAR (Parabolic SAR, SAR).
Советник-утилита: в пятницу рисует закрашенный прямоугольник - как бы предупреждая: "Осторожно" Впереди выходные!"ClosingLots
Индикатор информер.