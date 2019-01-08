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Советники

Mars - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2032
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает по индикатору iMA (Moving Average, MA). 


Торговые сигналы

В интервале от бара #0 до бара #MA: averaging period ищем самую высокую (highest) и самую низкую (lowestцены. В момент рождения нового бара определяем наличие сигналов:

  • BUY: самая высокая цена (highest) больше или равна значению MA на баре #0, при этом разница между самой высокой ценой (highest) и MA на баре #0 больше разницы между MA на баре #0 и самой низкой ценой (lowest)
  • SELL: самая низкая цена (lowest) меньше или равна значению MA на баре #0, при этом разница между самой высокой ценой (highest) и MA на баре #меньше разницы между MA на баре #0 и самой низкой ценой (lowest)

Mars

Mars


Оптимизация

При поиске оптимального сочетания параметров имеет смысл оптимизировать сначала

Дополнительные возможности

      • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
      • Reverse - переворот торгового сигнала
      • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    затем

    Торговые настройки

    В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

    и только в последнюю очередь

    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Cluster ZigZag Cluster ZigZag

    Торговая система по индикатору ZigZag. Поиск скоплений вершин индикатора в определённых ценовых зонах

    IeNTri.mq5 IeNTri.mq5

    Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и одном индикаторе iSAR (Parabolic SAR, SAR).

    Attention Weekends Attention Weekends

    Советник-утилита: в пятницу рисует закрашенный прямоугольник - как бы предупреждая: "Осторожно" Впереди выходные!"

    ClosingLots ClosingLots

    Индикатор информер.