Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает по индикатору iMA (Moving Average, MA).





Торговые сигналы

В интервале от бара #0 до бара #MA: averaging period ищем самую высокую (highest) и самую низкую (lowest) цены. В момент рождения нового бара определяем наличие сигналов:

BUY: самая высокая цена ( highest ) больше или равна значению MA на баре # 0 , при этом разница между самой высокой ценой ( highest ) и MA на баре # 0 больше разницы между MA на баре # 0 и самой низкой ценой ( lowest )

) больше или равна значению MA на баре # , при этом разница между самой высокой ценой ( ) и MA на баре # больше разницы между MA на баре # и самой низкой ценой ( ) SELL: самая низкая цена (lowest) меньше или равна значению MA на баре #0, при этом разница между самой высокой ценой (highest) и MA на баре #0 меньше разницы между MA на баре #0 и самой низкой ценой (lowest)









Оптимизация

При поиске оптимального сочетания параметров имеет смысл оптимизировать сначала

Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция

Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала

Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

затем

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

и только в последнюю очередь

Управление размером позиции (расчёт лота)