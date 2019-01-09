Attention Weekends

Автор идеи: Алексей

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Пример работы с объектом OBJ_RECTANGLE. В пятницу рисуется закрашенный прямоугольник - как бы предупреждая: "Осторожно" Впереди выходные!" В качестве цен для границ прямоугольника используются минимум и максимум цен за текущую пятницу.





Самостоятельный запуск такого советника на графике можно рекомендовать только при ручной торговле. В случае автоматической торговли можно скопировать код и внедрить в свой советник.