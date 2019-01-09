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Attention Weekends - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1530
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи: Алексей
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Пример работы с объектом OBJ_RECTANGLE. В пятницу рисуется закрашенный прямоугольник - как бы предупреждая: "Осторожно" Впереди выходные!" В качестве цен для границ прямоугольника используются минимум и максимум цен за текущую пятницу.
Самостоятельный запуск такого советника на графике можно рекомендовать только при ручной торговле. В случае автоматической торговли можно скопировать код и внедрить в свой советник.
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