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Советники

Attention Weekends - эксперт для MetaTrader 5

awo
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1530
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиАлексей

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Пример работы с объектом OBJ_RECTANGLE. В пятницу рисуется закрашенный прямоугольник - как бы  предупреждая: "Осторожно" Впереди выходные!" В качестве цен для границ прямоугольника используются минимум и максимум цен за текущую пятницу.

Attention Weekends

Самостоятельный запуск такого советника на графике можно рекомендовать только при ручной торговле. В случае автоматической торговли можно скопировать код и внедрить в свой советник.

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Стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA)

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Торговая система по индикатору ZigZag. Поиск скоплений вершин индикатора в определённых ценовых зонах

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