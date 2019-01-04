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Three MA three TimeFrames - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - emonh
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник использует три индикатора iMA (Moving Average) и три таймфрейма. По-умолчанию первый таймрфейм H1, второй H6 и третий D1. Значения всех трёх индикаторов на баре #0 отображается в виде горизонтальных линий OBJ_HLINE на текущем графике.
Торговые сигналы
(значок "#" означает слово "бар")
BUY: MA "One" #0 > MA "Two" #0 && MA "One" #1 < MA "Two" #1 && MA "Two" #0 > MA "Three" #0
SELL: MA "One" #0 < MA "Two" #0 && MA "One" #1 > MA "Two" #1 && MA "Two" #0 < MA "Three" #0
Кроме этого можно управлять такими настройками:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - разрешить только одну позицию в рынке
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
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