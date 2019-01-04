Three MA three TimeFrames

Автор идеи - emonh

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует три индикатора iMA (Moving Average) и три таймфрейма. По-умолчанию первый таймрфейм H1, второй H6 и третий D1. Значения всех трёх индикаторов на баре #0 отображается в виде горизонтальных линий OBJ_HLINE на текущем графике.





Торговые сигналы

(значок "#" означает слово "бар")

BUY: MA "One" #0 > MA "Two" #0 && MA "One" #1 < MA "Two" #1 && MA "Two" #0 > MA "Three" #0

SELL: MA "One" #0 < MA "Two" #0 && MA "One" #1 > MA "Two" #1 && MA "Two" #0 < MA "Three" #0





Кроме этого можно управлять такими настройками:

Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности



Only one positions - разрешить только одну позицию в рынке

- разрешить только одну позицию в рынке Reverse - переворот торгового сигнала

Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала



