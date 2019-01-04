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Three MA three TimeFrames - эксперт для MetaTrader 5

emonh
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2866
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - emonh

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует три индикатора iMA (Moving Average) и три таймфрейма. По-умолчанию первый таймрфейм H1, второй H6 и третий D1. Значения всех трёх индикаторов на баре #0 отображается в виде горизонтальных линий OBJ_HLINE на текущем графике.

Three MA three TimeFrames

Торговые сигналы

(значок "#" означает слово "бар")

   BUY: MA "One" #0 > MA "Two" #0 && MA "One" #1 < MA "Two" #1 && MA "Two" #0 > MA "Three" #0

SELL: MA "One" #0 < MA "Two" #0 && MA "One" #1 > MA "Two" #1 && MA "Two" #0 < MA "Three" #0


Кроме этого можно управлять такими настройками:

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Only one positions - разрешить только одну позицию в рынке
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала


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