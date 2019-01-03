Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fibo Grider - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2467
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Dmitriy
автор кода mq5 - barabashkakvn
Мультисимвольный советник позволяет торговать выставлять отложенные Buy Limit ордера сразу на нескольких символах. Работа с тремя символами не была обернута в торговый класс - там я думаю получилось более понятно чтение кода по работе с несколькими символами в одном советнике.
Принцип работы:
в определённое время (Start time) по Максимуму и Минимуму текущего дня строится объект OBJ_FIBO, причём уровень "0.0" на Максимуме, а уровень "100.0" - на Минимуме. Дальше по уровням Fibo выставляются отложенные Buy Limit ордера с увеличением лота:
Пример отложенных Buy limit ордеров для EURUSD символа (он является символом 0 - то есть символом на котором запускается советник), когда стартовый лот (Symbol 0: amount minimum lots) равен 6:
Закрытие позиций:
Если была набрана суммарная прибыль Minimum profit или наоборот: если был достигнут суммарный убыток Maximum loss.
Торговая система на пользовательском индикаторе iKarakaticaiKarakatica
Индикатор создан на основе iADX (Average Directional Movement Index, ADX). Используется стиль DRAW_ARROW.
Торговая стратегия на трёх iMA (Moving Average) с трёх разных таймфреймов.ZigZag on Fractals plus Awesome Oscillator
Советник на стандартном индикаторе iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательском ZigZag on Fractals. Оба индикатора берутся на разных таймфреймах.