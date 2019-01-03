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Fibo Grider - эксперт для MetaTrader 5

Fibo2
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2467
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - Dmitriy

автор кода mq5 - barabashkakvn

Мультисимвольный советник позволяет торговать выставлять отложенные Buy Limit ордера сразу на нескольких символах. Работа с тремя символами не была обернута в торговый класс - там я думаю получилось более понятно чтение кода по работе с несколькими символами в одном советнике.


Принцип работы: 

в определённое время (Start time) по Максимуму и Минимуму текущего дня строится объект OBJ_FIBO, причём уровень "0.0" на Максимуме, а уровень "100.0" - на Минимуме. Дальше по уровням Fibo выставляются отложенные Buy Limit ордера с увеличением лота:

Fibo Grider


Пример отложенных Buy limit ордеров для EURUSD символа (он является символом 0 - то есть символом на котором запускается советник), когда стартовый лот (Symbol 0: amount minimum lots) равен 6:

Fibo Grider


Закрытие позиций: 

Если была набрана суммарная прибыль Minimum profit или наоборот: если был достигнут суммарный убыток Maximum loss.

Karakatica EA Karakatica EA

Торговая система на пользовательском индикаторе iKarakatica

iKarakatica iKarakatica

Индикатор создан на основе iADX (Average Directional Movement Index, ADX). Используется стиль DRAW_ARROW.

Three MA three TimeFrames Three MA three TimeFrames

Торговая стратегия на трёх iMA (Moving Average) с трёх разных таймфреймов.

ZigZag on Fractals plus Awesome Oscillator ZigZag on Fractals plus Awesome Oscillator

Советник на стандартном индикаторе iAO (Awesome Oscillator, AO) и пользовательском ZigZag on Fractals. Оба индикатора берутся на разных таймфреймах.