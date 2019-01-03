Fibo Grider

Автор идеи - Dmitriy

автор кода mq5 - barabashkakvn

Мультисимвольный советник позволяет торговать выставлять отложенные Buy Limit ордера сразу на нескольких символах. Работа с тремя символами не была обернута в торговый класс - там я думаю получилось более понятно чтение кода по работе с несколькими символами в одном советнике.





Принцип работы:



в определённое время (Start time) по Максимуму и Минимуму текущего дня строится объект OBJ_FIBO, причём уровень "0.0" на Максимуме, а уровень "100.0" - на Минимуме. Дальше по уровням Fibo выставляются отложенные Buy Limit ордера с увеличением лота:









Пример отложенных Buy limit ордеров для EURUSD символа (он является символом 0 - то есть символом на котором запускается советник), когда стартовый лот (Symbol 0: amount minimum lots) равен 6:









Закрытие позиций:



Если была набрана суммарная прибыль Minimum profit или наоборот: если был достигнут суммарный убыток Maximum loss.