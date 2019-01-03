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Karakatica EA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает на пользовательском индикаторе iKarakatica (для получения данных с пользовательского индикатора используется iCustom).
Пример на EURUSD, M15:
Рис. 1. EURUSD, M15
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Получение данных с индикатора
- iKarakatica: averaging period - период расчёта индикатора
- iKarakatica: filter - включение/отключение строгого фильтра в индикаторе
- Current bar zero: "true" -> "0", "false" -> "1") - номер текущего бара (бар #0 или бар #1)
- Depth - глубина просмотра сигнала
Дополнительные возможности
- Only one positions - разрешить только одну позицию в рынке
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Индикатор создан на основе iADX (Average Directional Movement Index, ADX). Используется стиль DRAW_ARROW.DigiDon
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