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Советники

Karakatica EA - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1998
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Karakatica EA.mq5 (77.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
iKarakatica.mq5 (16.86 KB) просмотр
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает на пользовательском индикаторе iKarakatica (для получения данных с пользовательского индикатора используется iCustom).

Пример на EURUSD, M15:

Karakatica EA

Рис. 1. EURUSD, M15


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Получение данных с индикатора

  • iKarakatica: averaging period - период расчёта индикатора
  • iKarakatica: filter - включение/отключение строгого фильтра в индикаторе
  • Current bar zero: "true" -> "0", "false" -> "1") - номер текущего бара (бар #0 или бар #1)
  • Depth - глубина просмотра сигнала


Дополнительные возможности

  • Only one positions - разрешить только одну позицию в рынке
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
iKarakatica iKarakatica

Индикатор создан на основе iADX (Average Directional Movement Index, ADX). Используется стиль DRAW_ARROW.

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