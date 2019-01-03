Karakatica EA

Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает на пользовательском индикаторе iKarakatica (для получения данных с пользовательского индикатора используется iCustom).

Пример на EURUSD, M15:





Рис. 1. EURUSD, M15





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Получение данных с индикатора

iKarakatica: averaging period - период расчёта индикатора

- период расчёта индикатора iKarakatica: filter - включение/отключение строгого фильтра в индикаторе

- включение/отключение строгого фильтра в индикаторе Current bar zero: "true" -> "0", "false" -> "1") - номер текущего бара (бар #0 или бар #1)

- номер текущего бара (бар #0 или бар #1) Depth - глубина просмотра сигнала





Дополнительные возможности

