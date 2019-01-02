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DigiDon - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - JS_Sergey
автор кода mq5 - barabashkakvn
Любой из четырёх индикаторов (iADX (Average Directional Movement Index, ADX), iMA (Moving Average, MA), iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) или iAO (Awesome Oscillator, AO)) можно настроить - вплоть до используемого таймфрейма).
На новом баре текущего таймфрейма случайным образом выбирается один индикатор с которого производится попытка получить торговый сигнал. Если торговый сигнал не получен - производится повторная попытка получить сигнал. И так до тех пор, пора торговый сигнал не будет получен.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торговых сигналов
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Торговая система на отложенных Buy stop и Sell stop ордерах. МартингейлFlet Canal M
Работа в канале. Выставление отложенных Buy stop и Sell stop ордеров. Используется индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev).
Индикатор создан на основе iADX (Average Directional Movement Index, ADX). Используется стиль DRAW_ARROW.Karakatica EA
Торговая система на пользовательском индикаторе iKarakatica