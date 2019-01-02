Автор идеи - JS_Sergey

автор кода mq5 - barabashkakvn

Любой из четырёх индикаторов (iADX (Average Directional Movement Index, ADX), iMA (Moving Average, MA), iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) или iAO (Awesome Oscillator, AO)) можно настроить - вплоть до используемого таймфрейма).

На новом баре текущего таймфрейма случайным образом выбирается один индикатор с которого производится попытка получить торговый сигнал. Если торговый сигнал не получен - производится повторная попытка получить сигнал. И так до тех пор, пора торговый сигнал не будет получен.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

