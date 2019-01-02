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DigiDon - эксперт для MetaTrader 5

Last_Don
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1886
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Автор идеи - JS_Sergey

автор кода mq5 - barabashkakvn

Любой из четырёх индикаторов (iADX (Average Directional Movement Index, ADX), iMA (Moving Average, MA), iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) или iAO (Awesome Oscillator, AO)) можно настроить - вплоть до используемого таймфрейма).

На новом баре текущего таймфрейма случайным образом выбирается один индикатор с которого производится попытка получить торговый сигнал. Если торговый сигнал не получен - производится повторная попытка получить сигнал. И так до тех пор, пора торговый сигнал не будет получен.

DigiDon

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Reverse - переворот торговых сигналов
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Reticle Reticle

Торговая система на отложенных Buy stop и Sell stop ордерах. Мартингейл

Flet Canal M Flet Canal M

Работа в канале. Выставление отложенных Buy stop и Sell stop ордеров. Используется индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev).

iKarakatica iKarakatica

Индикатор создан на основе iADX (Average Directional Movement Index, ADX). Используется стиль DRAW_ARROW.

Karakatica EA Karakatica EA

Торговая система на пользовательском индикаторе iKarakatica