Автор идеи - RomannMQL

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Мартингейл.





Первоначальный цикл:



в рынке нет ни позиций ни отложенных ордеров (открытых данным советником)

выставляются один Buy stop и один Sell stop ордера на расстоянии Indent (этот параметр задаётся в pips (1.000 45 -1.000 55 = 1 pips)) от текущей цены

(этот параметр задаётся в (1.000 -1.000 = pips)) от текущей цены перед выставлением проверяем размер спреда - если спред больше заданного Allowable spread (этот параметр задаётся в points (1.00045-1.00055=10 points))





Отложенный ордер сработал:

удаляем оставшийся (не сработавший) отложенный ордер

если не получилось удалить оставшийся (не сработавший) отложенный ордер и получили две разнонаправленные позиции: BUY и SELL - такая ситуация интерпретируется как ошибочная и приводит к принудительному возвращению на Первоначальный цикл.





Позиция была закрыта:

если накопленный убыток был перекрыт - возвращаемся на Первоначальный цикл

если накопленный убыток не был перекрыт - возвращаемся на Первоначальный цикл, только увеличиваем лоты отложенных ордеров в два раза





ВНИМАНИЕ! Используется Мартингейл!





Рис. 1. Благоприятное развитие событий









Рис. 2. Неблагоприятное развитие. Не смогли компенсировать убыток - так как увеличенный лот оказался ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").