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Советники

Reticle - эксперт для MetaTrader 5

RomannMQL
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1847
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - RomannMQL

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Мартингейл.


Первоначальный цикл: 

  • в рынке нет ни позиций ни отложенных ордеров (открытых данным советником)
  • выставляются один Buy stop и один Sell stop ордера на расстоянии Indent (этот параметр задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips)) от текущей цены
  • перед выставлением проверяем размер спреда - если спред больше заданного Allowable spread (этот параметр задаётся в points (1.00045-1.00055=10 points))


Отложенный ордер сработал:

  • удаляем оставшийся (не сработавший) отложенный ордер
  • если не получилось удалить оставшийся (не сработавший) отложенный ордер и получили две разнонаправленные позиции: BUY и SELL - такая ситуация интерпретируется как ошибочная и приводит к принудительному возвращению на Первоначальный цикл.


Позиция была закрыта:

  • если накопленный убыток был перекрыт - возвращаемся на Первоначальный цикл
  • если накопленный убыток не был перекрыт - возвращаемся на Первоначальный цикл, только увеличиваем лоты отложенных ордеров в два раза


ВНИМАНИЕ! Используется Мартингейл!

Reticle

Рис. 1. Благоприятное развитие событий


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Рис. 2. Неблагоприятное развитие. Не смогли компенсировать убыток - так как увеличенный лот оказался ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Flet Canal M Flet Canal M

Работа в канале. Выставление отложенных Buy stop и Sell stop ордеров. Используется индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev).

GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat

Зигзаг Ганна с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней

DigiDon DigiDon

Торговая система случайным образом выбирающая сигналы от одного из четырёх индикаторов: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), iMA (Moving Average, MA), iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) или iAO (Awesome Oscillator, AO)

iKarakatica iKarakatica

Индикатор создан на основе iADX (Average Directional Movement Index, ADX). Используется стиль DRAW_ARROW.