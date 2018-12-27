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Darvas_Box - индикатор для MetaTrader 5
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Отображение последних закрытых значений индикатора DarvasBoxes цветными прямоугольниками с фоновым заполнением.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string SirName="Darvas_Box"; //Имя объекта input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора input uint NumberofBar=1; //Номер бара для расчета индикатора input bool symmetry=false; input bool ShowPrice=true; //показывать ценовые метки input color Upper_color=clrLimeGreen; //Цвет верхней ценовой метки input color Middle_color=clrSlateGray; //Цвет средней ценовой метки input color Lower_color=clrOrange; //Цвет нижней ценовой метки input uint BarsTotal=30; //количество баров прямоугольников input uint RightTail=5; //выступ прямоугольников за нулевой бар вправо в барах текущего графика input color Color_Res=clrSpringGreen; //Цвет верхней коробки input color Color_Sup=clrYellow; //Цвет нижней коробки
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора DarvasBoxes.ex5.
Рис.1. Индикатор Darvas_Box
Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Равноудалённый канал со средней линией на трёх, последних вершинах.GannZIGZAG_HTF_Fibo
Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах.
Торговая идея на двух таймфреймах и индикаторах iATR (Average True Range, ATR) и iAlligator (Alligator )PChannel3_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора PChannel3 цветными прямоугольниками с фоновым заполнением