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GannZIGZAG_HTF_Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Равноудалённый канал со средней линией на трёх, последних вершинах.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика input uint GSv_range=2; input int Shift=0; //сдвиг индикатора по горизонтали в барах //+----------------------------------------------+ //| Входные параметры построения канала | //+----------------------------------------------+ input string SirName="GannZIGZAG_Channel_"; //Первая часть имени графических объектов input int FirstExtrNumb=1; //номер первой вершины (0,1,2,3...) //---- input color Upper_color=clrLimeGreen; //цвет верха канала input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; //стиль верха канала input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; //толщина линии верха канала //---- input color Middle_color=clrGray; //цвет средней линии input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_SOLID; //стиль средней линии input ENUM_WIDTH Middle_width=w_2; //толщина средней линии //---- input color Lower_color=clrMagenta; //цвет низа канала input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; //стиль низа канала input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; //толщина низа канала
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG_Arrows.ex5.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_HTF_Channel
Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах.GannZIGZAG_Fibo
Зигзаг Ганна с двумя графическими объектами "Уровни Фибоначчи", построенными на трёх, последних вершинах
Отображение последних закрытых значений индикатора DarvasBoxes цветными прямоугольниками с фоновым заполнениемVolatile action
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