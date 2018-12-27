Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Равноудалённый канал со средней линией на трёх, последних вершинах.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input uint GSv_range= 2 ; input int Shift= 0 ; input string SirName= "GannZIGZAG_Channel_" ; input int FirstExtrNumb= 1 ; input color Upper_color= clrLimeGreen ; input ENUM_LINE_STYLE Upper_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; input color Middle_color= clrGray ; input ENUM_LINE_STYLE Middle_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH Middle_width=w_2; input color Lower_color= clrMagenta ; input ENUM_LINE_STYLE Lower_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG_Arrows.ex5.





Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_HTF_Channel