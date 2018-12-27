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Индикаторы

GannZIGZAG_HTF_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1991
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Равноудалённый канал со средней линией на трёх, последних вершинах.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;                    //Период графика
input uint GSv_range=2;
input int Shift=0;                                            //сдвиг индикатора по горизонтали в барах
//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры построения канала          |
//+----------------------------------------------+ 
input string  SirName="GannZIGZAG_Channel_";                  //Первая часть имени графических объектов
input int FirstExtrNumb=1;                                    //номер первой вершины (0,1,2,3...)
//----
input color Upper_color=clrLimeGreen;                         //цвет  верха канала
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;                //стиль верха канала
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                             //толщина линии верха канала
//----
input color Middle_color=clrGray;                             //цвет средней линии
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_SOLID;               //стиль средней линии
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_2;                            //толщина средней линии
//----
input color Lower_color=clrMagenta;                           //цвет низа канала
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;                //стиль низа канала
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                             //толщина низа канала

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG_Arrows.ex5.

 Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_HTF_Channel

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_HTF_Channel

GannZIGZAG_HTF_Fibo GannZIGZAG_HTF_Fibo

Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах.

GannZIGZAG_Fibo GannZIGZAG_Fibo

Зигзаг Ганна с двумя графическими объектами "Уровни Фибоначчи", построенными на трёх, последних вершинах

Darvas_Box Darvas_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора DarvasBoxes цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

Volatile action Volatile action

Торговая идея на двух таймфреймах и индикаторах iATR (Average True Range, ATR) и iAlligator (Alligator )