Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input uint GSv_range= 2 ; input int Shift= 0 ; sinput string last= "свойства Fibo на последней вершине" ; input bool DinamicFiboFlag= true ; input color DinamicFibo_color= clrOrange ; input ENUM_LINE_STYLE DinamicFibo_style= STYLE_SOLID ; input int DinamicFibo_width= 3 ; input bool DinamicFibo_AsRay= true ; sinput string prev= "свойства Fibo на предпоследней вершине" ; input bool StaticFiboFlag= true ; input color StaticFibo_color= clrDeepPink ; input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style= STYLE_SOLID ; input int StaticFibo_width= 2 ; input bool StaticFibo_AsRay= false ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG_Arrows.ex5.

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_HTF_Fibo



