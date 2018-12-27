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GannZIGZAG_HTF_Fibo - индикатор для MetaTrader 5
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Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика input uint GSv_range=2; input int Shift=0; //сдвиг индикатора по горизонтали в барах //---- свойства Fibo на последней вершине sinput string last="свойства Fibo на последней вершине"; //свойства Fibo на последней вершине input bool DinamicFiboFlag=true; //флаг отображения DinamicFibo input color DinamicFibo_color=clrOrange; //цвет динамической фибы input ENUM_LINE_STYLE DinamicFibo_style=STYLE_SOLID; //стиль динамической фибы input int DinamicFibo_width=3; //толщина линии динамической фибы input bool DinamicFibo_AsRay=true; //луч динамической фибы //---- свойства Fibo на предпоследней вершине sinput string prev="свойства Fibo на предпоследней вершине"; //свойства Fibo на предпоследней вершине input bool StaticFiboFlag=true; //флаг отображения StaticFibo input color StaticFibo_color=clrDeepPink; //цвет статической фибы input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_SOLID; //стиль статической фибы input int StaticFibo_width=2; //толщина линии статической фибы input bool StaticFibo_AsRay=false; //луч статической фибы
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG_Arrows.ex5.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_HTF_Fibo
Зигзаг Ганна с двумя графическими объектами "Уровни Фибоначчи", построенными на трёх, последних вершинахDouble opening panel
Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Пользовательский список для отображения double.
Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Равноудалённый канал со средней линией на трёх, последних вершинах.Darvas_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора DarvasBoxes цветными прямоугольниками с фоновым заполнением