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Индикаторы

GannZIGZAG_HTF_Fibo - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1964
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;                    //Период графика
input uint GSv_range=2;
input int Shift=0;                                            //сдвиг индикатора по горизонтали в барах
//---- свойства Fibo на последней вершине
sinput string last="свойства Fibo на последней вершине";      //свойства Fibo на последней вершине
input bool DinamicFiboFlag=true;                              //флаг отображения DinamicFibo 
input color DinamicFibo_color=clrOrange;                      //цвет динамической фибы
input ENUM_LINE_STYLE DinamicFibo_style=STYLE_SOLID;          //стиль динамической фибы
input int DinamicFibo_width=3;                                //толщина линии динамической фибы
input bool DinamicFibo_AsRay=true;                            //луч динамической фибы
//---- свойства Fibo на предпоследней вершине
sinput string prev="свойства Fibo на предпоследней вершине";  //свойства Fibo на предпоследней вершине
input bool StaticFiboFlag=true;                               //флаг отображения StaticFibo
input color StaticFibo_color=clrDeepPink;                     //цвет статической фибы
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_SOLID;           //стиль статической фибы
input int StaticFibo_width=2;                                 //толщина линии статической фибы
input bool StaticFibo_AsRay=false;                            //луч статической фибы

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG_Arrows.ex5.

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_HTF_Fibo

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_HTF_Fibo


GannZIGZAG_Fibo GannZIGZAG_Fibo

Зигзаг Ганна с двумя графическими объектами "Уровни Фибоначчи", построенными на трёх, последних вершинах

Double opening panel Double opening panel

Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Пользовательский список для отображения double.

GannZIGZAG_HTF_Channel GannZIGZAG_HTF_Channel

Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Равноудалённый канал со средней линией на трёх, последних вершинах.

Darvas_Box Darvas_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора DarvasBoxes цветными прямоугольниками с фоновым заполнением