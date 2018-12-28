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Индикаторы

PChannel3_Box - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2029
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
PChannel3.mq5 (14.26 KB) просмотр
PChannel3_Box.mq5 (19.23 KB) просмотр
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Отображение последних закрытых значений индикатора PChannel3 цветными прямоугольниками с фоновым заполнением.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string SirName="PChannel3_Box";               //Имя объекта 
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1;          //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input uint   NumberofBar=1;                         //Номер бара для расчета индикатора
input uint   PCPeriod=10; 
input bool ShowPrice=true;                          //показывать ценовые метки
input color Upper_color=clrDarkTurquoise;           //Цвет верхней ценовой метки
input color Middle_color=clrDarkGray;               //Цвет средней ценовой метки
input color Lower_color=clrMediumOrchid;            //Цвет нижней ценовой метки
input uint   BarsTotal=30;                          //количество баров прямоугольников
input uint   RightTail=5;                           //выступ прямоугольников за нулевой бар вправо в барах текущего графика
input color  Color_Res=C'81,251,255';               //Цвет верхней коробки
input color  Color_Sup=C'237,203,237';              //Цвет нижней коробки

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PChannel3.ex5.

 

Рис.1. Индикатор PChannel3_Box

Рис.1. Индикатор PChannel3_Box



Volatile action Volatile action

Торговая идея на двух таймфреймах и индикаторах iATR (Average True Range, ATR) и iAlligator (Alligator )

Darvas_Box Darvas_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора DarvasBoxes цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

MultiXKPrmSt_Trend_x10 MultiXKPrmSt_Trend_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора XKPrmSt с десяти различных таймфреймов

XKPrmSt_Trend_x10 XKPrmSt_Trend_x10

Индикатор XKPrmSt_Trend_x10 отображает направления сигналов индикатора XKPrmSt с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.