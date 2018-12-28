Торговая идея на двух таймфреймах и индикаторах iATR (Average True Range, ATR) и iAlligator (Alligator )

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора XKPrmSt с десяти различных таймфреймов

Индикатор XKPrmSt_Trend_x10 отображает направления сигналов индикатора XKPrmSt с десяти разных таймфреймов с определенного во входных параметрах индикатора бара.