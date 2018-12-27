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Volatile action - эксперт для MetaTrader 5

Alexey_Zykov
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2318
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - Alexey Zykov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Реально рабочая идея, которая заключается в следующем: если мы имеем тренд, то он состоит из импульсных волн и коррекционных. Импульсные волны, как правило, характеризуются повышенной волатильностью баров, резким движением в сторону имеющегося тренда.

Цель — войти в рынок в начале импульса.

Эксперт работает следующим образом. На 4-часовом графике при помощи Аллигатора отслеживается тренд. На 30-минутном графике отслеживается волатильность, при ее взрыве в сторону тренда входим в рынок. Дополнительное условие — бар повышенной волатильности должен экстремумом пробить максимум (минимум) 24 баров, т.е. выйти из диапазона цен.

  • Volatility coefficient - во сколько раз волатильность текущего бара должна быть больше средней волатильности за период.
  • ATR: averaging period -период средней волатильности.

Важно!

Эксперт устанавливается на 30-минутный график. 

Volatile action

Рис. 1. Сигал на открытие BUY


Volatile action

Рис. 2. Сигнал на открытие SELL


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Reverse - переворот торговых сигналов
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Darvas_Box Darvas_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора DarvasBoxes цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

GannZIGZAG_HTF_Channel GannZIGZAG_HTF_Channel

Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Равноудалённый канал со средней линией на трёх, последних вершинах.

PChannel3_Box PChannel3_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора PChannel3 цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

MultiXKPrmSt_Trend_x10 MultiXKPrmSt_Trend_x10

Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора XKPrmSt с десяти различных таймфреймов