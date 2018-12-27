Volatile action

Автор идеи - Alexey Zykov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Реально рабочая идея, которая заключается в следующем: если мы имеем тренд, то он состоит из импульсных волн и коррекционных. Импульсные волны, как правило, характеризуются повышенной волатильностью баров, резким движением в сторону имеющегося тренда.

Цель — войти в рынок в начале импульса.

Эксперт работает следующим образом. На 4-часовом графике при помощи Аллигатора отслеживается тренд. На 30-минутном графике отслеживается волатильность, при ее взрыве в сторону тренда входим в рынок. Дополнительное условие — бар повышенной волатильности должен экстремумом пробить максимум (минимум) 24 баров, т.е. выйти из диапазона цен.

Volatility coefficient - во сколько раз волатильность текущего бара должна быть больше средней волатильности за период.

ATR: averaging period -период средней волатильности.

Важно!



Эксперт устанавливается на 30-минутный график.

Рис. 1. Сигал на открытие BUY





Рис. 2. Сигнал на открытие SELL





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

