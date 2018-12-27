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Volatile action - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Alexey Zykov
автор кода mq5 - barabashkakvn
Реально рабочая идея, которая заключается в следующем: если мы имеем тренд, то он состоит из импульсных волн и коррекционных. Импульсные волны, как правило, характеризуются повышенной волатильностью баров, резким движением в сторону имеющегося тренда.
Цель — войти в рынок в начале импульса.
Эксперт работает следующим образом. На 4-часовом графике при помощи Аллигатора отслеживается тренд. На 30-минутном графике отслеживается волатильность, при ее взрыве в сторону тренда входим в рынок. Дополнительное условие — бар повышенной волатильности должен экстремумом пробить максимум (минимум) 24 баров, т.е. выйти из диапазона цен.
- Volatility coefficient - во сколько раз волатильность текущего бара должна быть больше средней волатильности за период.
- ATR: averaging period -период средней волатильности.
Важно!
Эксперт устанавливается на 30-минутный график.
Рис. 1. Сигал на открытие BUY
Рис. 2. Сигнал на открытие SELL
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торговых сигналов
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Отображение последних закрытых значений индикатора DarvasBoxes цветными прямоугольниками с фоновым заполнениемGannZIGZAG_HTF_Channel
Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Равноудалённый канал со средней линией на трёх, последних вершинах.
Отображение последних закрытых значений индикатора PChannel3 цветными прямоугольниками с фоновым заполнениемMultiXKPrmSt_Trend_x10
Индикатор отображает информацию о действующих трендах, используя при этом цвета индикатора XKPrmSt с десяти различных таймфреймов