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Индикаторы

GannZIGZAG_FiboFan - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
2044
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Зигзаг Гана с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах.

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_FiboFan

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_FiboFan

Pedro Mod Pedro Mod

Кратко: если купил - то держи направление и добавляй в том же направлении

GannZIGZAG_Arrows GannZIGZAG_Arrows

Зигзаг Гана с отображением своих значений в виде значков

GannZIGZAG_Arrows_HTF GannZIGZAG_Arrows_HTF

Вариант индикатора GannZIGZAG_Arrows , отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма.

GannZIGZAG_HTF_FiboFan GannZIGZAG_HTF_FiboFan

Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах.