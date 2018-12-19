Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
GannZIGZAG_FiboFan - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2044
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Зигзаг Гана с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_FiboFan
Pedro Mod
Кратко: если купил - то держи направление и добавляй в том же направленииGannZIGZAG_Arrows
Зигзаг Гана с отображением своих значений в виде значков
GannZIGZAG_Arrows_HTF
Вариант индикатора GannZIGZAG_Arrows , отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма.GannZIGZAG_HTF_FiboFan
Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-вееры на последней и предпоследней вершинах.