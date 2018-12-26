Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Пользовательский список для отображения double.

Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах.

Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Равноудалённый канал со средней линией на трёх, последних вершинах.