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GannZIGZAG_Fibo - индикатор для MetaTrader 5
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Зигзаг Ганна с двумя графическими объектами "Уровни Фибоначчи", построенными на трёх, последних вершинах.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo
Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Пользовательский список для отображения double.ATR_Channels_MFI_ZZ_Arr
Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ с отрисовкой точек перегиба зигзага фрактальными значками
Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах.GannZIGZAG_HTF_Channel
Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Равноудалённый канал со средней линией на трёх, последних вершинах.