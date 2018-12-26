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Индикаторы

GannZIGZAG_Fibo - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2465
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Зигзаг Ганна с двумя графическими объектами "Уровни Фибоначчи", построенными на трёх, последних вершинах.


Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo

Double opening panel Double opening panel

Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Пользовательский список для отображения double.

ATR_Channels_MFI_ZZ_Arr ATR_Channels_MFI_ZZ_Arr

Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ с отрисовкой точек перегиба зигзага фрактальными значками

GannZIGZAG_HTF_Fibo GannZIGZAG_HTF_Fibo

Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах.

GannZIGZAG_HTF_Channel GannZIGZAG_HTF_Channel

Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Равноудалённый канал со средней линией на трёх, последних вершинах.