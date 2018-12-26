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Double opening panel - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Версия 1.100: Модифицирован элемент управления SpinEditKVN.mqh - теперь в поле можно вводить размер лота. После выхода из поля производится автоматическая проверка: удаляются символы кроме цифр и если есть символ "," - то он заменяется на "."
Панель на базе класса CDialog. Во входных параметрах задаются два символа ( Symbol 0 и Symbol 1) и начальный лот (тот который будет отображаться в панеле) для обоих символов (Start Lots for Symbol 0 и Start Lots for Symbol 1).
Далее на панеле можно выбрать для каждого символа тип открываемой позиции (кнопки Buy и Sell имеют возможность фиксироваться в нажатом состоянии).
На рисунке ниже для символа USDJPY выбран лот 1.00 и тип открываемой позиции Buy, а для символа EURUSD выбран лот 3.00 и тип открываемой позиции Sell.
Сам советник (торговая логика) и класс отвечающий за создание и обратную связь панели реализованы в одном файле.
Выбор размера лота реализован при помощи элемента управления на базе класса CSpinEditKVN. CSpinEditKVN - это немного изменённый стандартный CSpinEdit, специально изменённый для работы с отображением лотов:
- вместо int в текстовом поле отображается значение double
- метод MinValue служит для хранения минимального лот
- метод MaxValue служит для хранения минимального лот
- и новый метод StepValue хранит шаг лота
Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ с отрисовкой точек перегиба зигзага фрактальными значкамиXKPrmSt_X20_Cloud_HTF
Индикатор XKPrmSt_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
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