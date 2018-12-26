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Double opening panel - эксперт для MetaTrader 5

klot
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2279
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Double opening panel.mq5 (41.15 KB) просмотр
\MQL5\Include\Controls\
SpinEditKVN.mqh (23.33 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Версия 1.100: Модифицирован элемент управления SpinEditKVN.mqh - теперь в поле можно вводить размер лота. После выхода из поля производится автоматическая проверка: удаляются символы кроме цифр и если есть символ "," - то он заменяется на "."

Панель на базе класса CDialog. Во входных параметрах задаются два символа ( Symbol 0 и Symbol 1) и начальный лот (тот который будет отображаться в панеле) для обоих символов (Start Lots for Symbol 0 и Start Lots for Symbol 1).

Далее на панеле можно выбрать для каждого символа тип открываемой позиции (кнопки Buy и Sell имеют возможность фиксироваться в нажатом состоянии). 

На рисунке ниже для символа USDJPY выбран лот 1.00 и тип открываемой позиции Buy, а для символа EURUSD выбран лот 3.00 и тип открываемой позиции Sell.

Double opening panel

Сам советник (торговая логика) и класс отвечающий за создание и обратную связь панели реализованы в одном файле.

Выбор размера лота реализован при помощи элемента управления на базе класса CSpinEditKVN. CSpinEditKVN - это немного изменённый стандартный CSpinEdit, специально изменённый для работы с отображением лотов:

  • вместо int в текстовом поле отображается значение double
  • метод MinValue служит для хранения минимального лот
  • метод MaxValue служит для хранения минимального лот
  • и новый метод StepValue хранит шаг лота


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    Вариант индикатора GannZIGZAG, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма с возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах.