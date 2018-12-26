Double opening panel

Версия 1.100: Модифицирован элемент управления SpinEditKVN.mqh - теперь в поле можно вводить размер лота. После выхода из поля производится автоматическая проверка: удаляются символы кроме цифр и если есть символ "," - то он заменяется на "."

Панель на базе класса CDialog. Во входных параметрах задаются два символа ( Symbol 0 и Symbol 1) и начальный лот (тот который будет отображаться в панеле) для обоих символов (Start Lots for Symbol 0 и Start Lots for Symbol 1).

Далее на панеле можно выбрать для каждого символа тип открываемой позиции (кнопки Buy и Sell имеют возможность фиксироваться в нажатом состоянии).

На рисунке ниже для символа USDJPY выбран лот 1.00 и тип открываемой позиции Buy, а для символа EURUSD выбран лот 3.00 и тип открываемой позиции Sell.