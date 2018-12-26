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Индикаторы

XKPrmSt_X20_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1524
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XKPrmSt.mq5 (20.96 KB) просмотр
XKPrmSt_X20_Cloud.mq5 (29.87 KB) просмотр
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Индикатор XKPrmSt_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами

input uint                 HighLevelM=85;          // уровень максимальной перекупленности
input uint                 HighLevel=60;           // уровень перекупленности
input uint                 MidLevel=50;            // уровень середины
input uint                 LowLevel=40;            // уровень перепроданности
input uint                 LowLevelM=15;           // уровень минимальной перепроданности

При накидывании индикатора на график можно менять цвета только первого осциллятора, который идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные осцилляторы будут иметь аналогичный вид.


Рис.1. Индикатор XKPrmSt_X20_Cloud

Рис.1. Индикатор XKPrmSt_X20_Cloud

XKPrmSt_v2_Alert XKPrmSt_v2_Alert

Индикатор XKPrmSt_v2 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

XKPrmSt_X20_HTF XKPrmSt_X20_HTF

Индикатор XKPrmSt_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ATR_Channels_MFI_ZZ ATR_Channels_MFI_ZZ

Индикатор ATR_Channels_MFI с добавлением зигзага на осциллятор MFI.

XKPrmSt_X20_Cloud_HTF XKPrmSt_X20_Cloud_HTF

Индикатор XKPrmSt_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах