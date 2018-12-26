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XKPrmSt_X20_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XKPrmSt_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами
input uint HighLevelM=85; // уровень максимальной перекупленности input uint HighLevel=60; // уровень перекупленности input uint MidLevel=50; // уровень середины input uint LowLevel=40; // уровень перепроданности input uint LowLevelM=15; // уровень минимальной перепроданности
При накидывании индикатора на график можно менять цвета только первого осциллятора, который идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные осцилляторы будут иметь аналогичный вид.
Рис.1. Индикатор XKPrmSt_X20_Cloud
Индикатор XKPrmSt_v2 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналовXKPrmSt_X20_HTF
Индикатор XKPrmSt_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор ATR_Channels_MFI с добавлением зигзага на осциллятор MFI.XKPrmSt_X20_Cloud_HTF
Индикатор XKPrmSt_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах