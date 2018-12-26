Индикатор XKPrmSt_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами

input uint HighLevelM= 85 ; input uint HighLevel= 60 ; input uint MidLevel= 50 ; input uint LowLevel= 40 ; input uint LowLevelM=15;

При накидывании индикатора на график можно менять цвета только первого осциллятора, который идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные осцилляторы будут иметь аналогичный вид.











Рис.1. Индикатор XKPrmSt_X20_Cloud