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Индикаторы

XKPrmSt_v2_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1746
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XKPrmSt_v2 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов:

  • Пробой основной линией индикатора середины диапазона;
  • Изменение цвета сигнального облака (трендовой направленности индикатора);
  • Пробой уровней перекупленности или перепроданости;
  • Выход из зон перекупленности или перепроданости.

Входные параметры для подачи сигналов:

input uint NumberofBar=1;          // Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;           // Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;       // Количество алертов
input bool EMailON=false;          // Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;           // Разрешение отправки сигнала на мобильный

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. XKPrmSt_v2_Alert. Изменение цвета сигнального облака на первом баре.

Рис.1. XKPrmSt_v2_Alert. Изменение цвета сигнального облака на первом баре.


Рис.2. XKPrmSt_v2_Alert. Подача алерта.

Рис.2. XKPrmSt_v2_Alert. Подача алерта.



XKPrmSt_X20_HTF XKPrmSt_X20_HTF

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XKPrmSt_X20 XKPrmSt_X20

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XKPrmSt_X20_Cloud XKPrmSt_X20_Cloud

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ATR_Channels_MFI_ZZ ATR_Channels_MFI_ZZ

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