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XKPrmSt_v2_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XKPrmSt_v2 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналов:
- Пробой основной линией индикатора середины диапазона;
- Изменение цвета сигнального облака (трендовой направленности индикатора);
- Пробой уровней перекупленности или перепроданости;
- Выход из зон перекупленности или перепроданости.
Входные параметры для подачи сигналов:
input uint NumberofBar=1; // Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; // Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; // Количество алертов input bool EMailON=false; // Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; // Разрешение отправки сигнала на мобильный
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. XKPrmSt_v2_Alert. Изменение цвета сигнального облака на первом баре.
Рис.2. XKPrmSt_v2_Alert. Подача алерта.
Индикатор XKPrmSt_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXKPrmSt_X20
Двадцать стохастических осцилляторов Синтии Кейс с возможностью замены алгоритма усреднения, выполненных в цветном, облачном виде
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