Индикатор XKPrmSt_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности

Индикатор ATR_Channels_MFI с добавлением зигзага на осциллятор MFI.

Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ с отрисовкой точек перегиба зигзага фрактальными значками

Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Пользовательский список для отображения double.