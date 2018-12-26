Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XKPrmSt_X20_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1338
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор XKPrmSt_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов XKPrmSt.ex5 и XKPrmSt_X20_Cloud.ex5.
Рис.1. Индикатор XKPrmSt_X20_Cloud_HTF
ATR_Channels_MFI_ZZ
Индикатор ATR_Channels_MFI с добавлением зигзага на осциллятор MFI.XKPrmSt_X20_Cloud
Индикатор XKPrmSt_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности
ATR_Channels_MFI_ZZ_Arr
Индикатор ATR_Channels_MFI_ZZ с отрисовкой точек перегиба зигзага фрактальными значкамиDouble opening panel
Панель открытия и закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Пользовательский список для отображения double.