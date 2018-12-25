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XKPrmSt_X20 - индикатор для MetaTrader 5
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Двадцать стохастических осцилляторов Синтии Кейс с возможностью замены алгоритма усреднения, выполненных в цветном, облачном виде. При накидывании индикатора на график можно менять цвета только первого осциллятора, остальные индикаторы будут иметь аналогичный вид.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint Per1=14; //период поиска экстремальных экстремумов input Smooth_Method MA_Method2=MODE_T3; //метод усреднения второго сглаживания input uint StartPer2=5; //стартовый период второго усреднения input uint step=1; //шаг периода второго усреднения input int Phase2=15; //параметр второго сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Smooth_Method MA_Method3=MODE_JJMA; //метод усреднения третьего сглаживания input int Per3=3; //глубина третьего сглаживания input int Phase3=15; //параметр третьего сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input uint Per4=5; //период поиска экстремумов //---- input uint HighLevel=60; //уровень перекупленности input uint MidLevel=50; //уровень середины input uint LowLevel=40; //уровень перепроданности
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XKPrmSt.ex5.
Рис.1. Индикатор XKPrmSt_X20
Индикатор SupremAutoFibo_x4_Grand_Full с отображением уровней значкамиSupremAutoFibo_Grand_x4_Full
Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного Фибо
Индикатор XKPrmSt_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXKPrmSt_v2_Alert
Индикатор XKPrmSt_v2 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов