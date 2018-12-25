Двадцать стохастических осцилляторов Синтии Кейс с возможностью замены алгоритма усреднения, выполненных в цветном, облачном виде. При накидывании индикатора на график можно менять цвета только первого осциллятора, остальные индикаторы будут иметь аналогичный вид.

input uint Per1= 14 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_T3; input uint StartPer2= 5 ; input uint step= 1 ; input int Phase2= 15 ; input Smooth_Method MA_Method3=MODE_JJMA; input int Per3= 3 ; input int Phase3= 15 ; input uint Per4= 5 ; input uint HighLevel= 60 ; input uint MidLevel= 50 ; input uint LowLevel= 40 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XKPrmSt.ex5.















Рис.1. Индикатор XKPrmSt_X20