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Индикаторы

XKPrmSt_X20 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1796
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XKPrmSt.mq5 (20.96 KB) просмотр
XKPrmSt_X20.mq5 (22.31 KB) просмотр
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Двадцать  стохастических осцилляторов Синтии Кейс с возможностью замены алгоритма усреднения, выполненных в цветном, облачном виде. При накидывании индикатора на график можно менять цвета только первого осциллятора, остальные индикаторы будут иметь аналогичный вид.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint  Per1=14;                               //период поиска экстремальных экстремумов
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_T3;            //метод усреднения второго сглаживания 
input uint StartPer2=5;                            //стартовый период второго усреднения
input uint  step=1;                                //шаг периода второго усреднения
input int Phase2=15;  //параметр второго сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method MA_Method3=MODE_JJMA;          //метод усреднения третьего сглаживания 
input int Per3=3;                                  //глубина  третьего сглаживания                    
input int Phase3=15;                               //параметр третьего сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint  Per4=5;                                //период поиска экстремумов
//----
input uint                 HighLevel=60;           //уровень перекупленности
input uint                 MidLevel=50;            //уровень середины
input uint                 LowLevel=40;            //уровень перепроданности

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XKPrmSt.ex5.



Рис.1. Индикатор XKPrmSt_X20

Рис.1. Индикатор XKPrmSt_X20

SupremAutoFibo_Grand_x4_Full_Arr SupremAutoFibo_Grand_x4_Full_Arr

Индикатор SupremAutoFibo_x4_Grand_Full с отображением уровней значками

SupremAutoFibo_Grand_x4_Full SupremAutoFibo_Grand_x4_Full

Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного Фибо

XKPrmSt_X20_HTF XKPrmSt_X20_HTF

Индикатор XKPrmSt_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XKPrmSt_v2_Alert XKPrmSt_v2_Alert

Индикатор XKPrmSt_v2 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов