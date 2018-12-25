Индикатор SupremAutoFibo_x4_Grand_Full с отображением уровней значками

Двадцать стохастических осцилляторов Синтии Кейс с возможностью замены алгоритма усреднения, выполненных в цветном, облачном виде

Индикатор XKPrmSt_v2 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

Индикатор XKPrmSt_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности