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SupremAutoFibo_Grand_x4_Full - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SupremAutoFibo_Grand с расчётом Фибо-уровней на всех барах, у которого по четыре сегмента фибо-уровней сверху и снизу от основного Фибо.
Рис.1. Индикатор SupremAutoFibo_Grand_x4_Full
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